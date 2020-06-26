《ＩＰＯ反應》海吉亞醫療超購近６０８倍，一手中籤率８﹒８％

《經濟通通訊社２６日專訊》內地最大腫瘤醫療集團海吉亞醫療（０６０７８）公布招股結

果，公開發售部分超額認購６０７﹒５６倍，一手中籤率８﹒８％，認購５０手穩奪一手，每股

發售價為１８﹒５元，為招股價範圍上限。

按照回撥機制下，由於公開發售部分超購１００倍，因此公開發售部分重新分配至６０００

萬股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的５０％；國際配售部分獲超額認購約２５倍

。

基於發售價每股發售股份１８﹒５元，根據協議，基石投資者已認購合共５９９０﹒３６萬

股發售股份，計佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本的約９﹒９８％及全球發售項下發售股份

數目的約４９﹒９２％，兩種情況均假設超額配股權並無獲行使。而乙組最高認購數組，俗稱「

頂頭錘飛」共有２５４張，中籤率只有０﹒３３％。

以招股價計算，公司是次預料獲得籌款額約２０﹒７２２億元，其中約６０％將用於單縣海

吉亞醫院、重慶海吉亞醫院及成武海吉亞醫院的升級，並在聊城、德州、蘇州及龍岩市設立新醫

院；約３０％將用於合適機遇到來時，在人口龐大、對腫瘤醫療服務需求相對較高的新市場中收

購醫院；約５％將用於升級信息技術系統；約５％將用於營運資金及其他一般企業用途。

聯席保薦人為摩根士丹利及海通國際，股份於下周一（２９日）於聯交所主板上市。（ｕｌ

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