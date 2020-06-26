《ＩＰＯ反應》康基醫療超購逾９８８倍，一手中籤率９％

《經濟通通訊社２６日專訊》內地微創微創外科手術器械及配件（ＭＩＳＩＡ）平台康基醫

療（０９９９７）公布招股結果，公開發售部分超額認購９８８﹒２２倍，一手中籤率９﹒０％

，認購９０手穩奪一手，每股發售價為１３﹒８８元，為招股價範圍上限。

按照回撥機制下，由於公開發售部分超購１００倍，因此公開發售部分重新分配至９０１６

萬股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的５０％；國際配售部分已獲超額認購，約為

國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的２９﹒０５倍。

基於發售價每股發售股份１３﹒８８元，及根據基石投資協議，基石投資者已認購９２１３

﹒１５萬股發售股份，合共佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約４０﹒８８％及緊隨

全球發售完成後已發行股份的約７﹒３６％。而乙組最高認購數組，俗稱「頂頭錘飛」共有３７

６張，中籤率只有０﹒２２％。

以招股價計算，公司是次預料獲得籌款額約２９﹒５５５億元，其中約２０﹒０％將用於提

升產能及加強製造能力；約２５﹒０％將用於為研發活動提供資金；約 ８﹒０％將用於開發及

擴展我們的產品管線，包括促進管線產品的開發及註冊，以及尋求機會收購或引進應用於產品開

發的先進技術；約２０﹒０％將用於投資銷售及營銷活動；約２５﹒０％將用於在未來五年內為

補充及擴大產品組合及技術的潛在戰略投資及收購提供資金；及約１０﹒０％將用於營運資金及

一般公司用途。

聯席保薦人為高盛、中信證券及美銀證券，股份於下周一（２９日）於聯交所主板上市。

（ｕｌ）

