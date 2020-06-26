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即市新聞

26/06/2020 09:28

《異動股》阿里巴巴（９９８８）開跌近２％，孫正義退任董事

　　《經濟通通訊社２６日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價下跌１﹒９９％，報２１７元；
成交約１３７萬股，涉資２﹒９８億元。
　　阿里巴巴公布，軟銀董事長孫正義昨日（２５日）起退任董事。目前軟銀為阿里巴巴的單一
最大股東，持股比例達２５﹒２％。孫正義在公司股東會上指出，公司會盡可能長期持有阿里的
股票。
　　阿里表示，孫正義離任後，董事會有１０名董事，當中包括５名獨立董事，而根據公司《公
司章程》，軟銀仍有權提名一名董事參加董事會選舉。
　　現時，恆生指數報２４６９７，下跌８３點或下跌０﹒３４％，主板成交３８﹒１２億元。
國企指數報９８７９，下跌５６點或下跌０﹒５７％。
　　端午節假期，滬深股市今日休市，下周一（２９日）復市。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２１７﹒００元　　跌１﹒９９％
　　騰訊控股（００７００）　　４８６﹒４０元　　跌０﹒９０％
　　小米集團（０１８１０）　　　１３﹒７２元　　跌１﹒１５％
　　美團點評（０３６９０）　　１７８﹒００元　　跌０﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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