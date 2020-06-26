《異動股》阿里巴巴（９９８８）開跌近２％，孫正義退任董事

《經濟通通訊社２６日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價下跌１﹒９９％，報２１７元；

成交約１３７萬股，涉資２﹒９８億元。

阿里巴巴公布，軟銀董事長孫正義昨日（２５日）起退任董事。目前軟銀為阿里巴巴的單一

最大股東，持股比例達２５﹒２％。孫正義在公司股東會上指出，公司會盡可能長期持有阿里的

股票。

阿里表示，孫正義離任後，董事會有１０名董事，當中包括５名獨立董事，而根據公司《公

司章程》，軟銀仍有權提名一名董事參加董事會選舉。

現時，恆生指數報２４６９７，下跌８３點或下跌０﹒３４％，主板成交３８﹒１２億元。

國企指數報９８７９，下跌５６點或下跌０﹒５７％。

端午節假期，滬深股市今日休市，下周一（２９日）復市。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里巴巴（０９９８８） ２１７﹒００元 跌１﹒９９％

騰訊控股（００７００） ４８６﹒４０元 跌０﹒９０％

小米集團（０１８１０） １３﹒７２元 跌１﹒１５％

美團點評（０３６９０） １７８﹒００元 跌０﹒２２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

