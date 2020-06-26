【駐京專訪】小紅唇姜志熹：科技賦能國貨美妝，疫情影響不大

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》新冠疫情陰霾下，很多人的消費觀正發生

巨大改變。全球疫情尚未結束，北京第二波疫情又起，愈來愈多消費者更長時間宅在家中，包括

工作和消費。今年６１８大戰，商家競爭異常激烈，美妝消費領域全面爆發。國貨美妝品牌成為

疫情之下衝出的一匹「黑馬」，率先交出亮眼成績單。

據天貓統計，今年６１８期間，過百美妝品牌成交超去年雙１１，超１１０家品牌成交過億

，其中國貨的佔比超過六成，５８９個國貨美妝品牌成交同比增長１００％以上，近２００個國

貨美妝品牌增速突破１０００％。到底國貨美妝的吸引力在哪里？未來的消費趨勢如何？致力打

造國貨美妝的電商小紅唇ＣＥＯ姜志熹接受《經濟通通訊社》專訪，詳解國貨美妝行業發展新思

路。



＊從美妝分享短視頻社區，到科技賦能消費品公司＊



姜志熹表示，希望「通過科技賦能」打造一家中國新興消費品公司。小紅唇是以網絡平台起

家，整個銷售模式、流量獲取，品牌塑造都通過互聯網，所以叫做通過科技賦能的一家新興消費

品公司。

近幾年，「她經濟」、「顏值經濟」興起，市場風口大開，國貨美妝早已擺脫廉價低端和替

代品的刻板印象，成為中國美妝領域新的增長勢力，在顏值、品質、性價比等方面奮力直追國際

大牌。在國內，從自主研發、生產到品牌營銷的公司還很少，小紅唇是其中之一，它將大部分的

精力放在產品研發與打造供應鏈生態圈。小紅唇旗下品牌珂曼，繼去年「雙十一」極細眉筆登頂

淘寶眉筆類目ＴＯＰ１後，今年６１８，珂曼「雙色高光」銷量同比暴增４００％，登上國貨「

高光」類目銷量ＴＯＰ１０，成績驕人。

２０１４年，小紅唇成立，一開始是打造美妝時尚短視頻社區。２０１６年初，小紅唇商城

上線，建立保稅倉、香港倉，以跨境化妝美妝銷售為主線，不久之後，公司把重心轉移到打造消

費品品牌上，２０１７年，小紅唇啟動美妝新國貨戰略，收購了韓國快時尚彩妝品牌

ＣＡＲＥＭＩＬＬＥ（珂曼），並孵化出護膚產品國貨品牌－－Ｊｏｙ‘ｓ Ｌａｂ悅膚之研，

以及小紅唇健康領域新國貨 ＦＯＣＵＳ＆ＦＥＭＭＥ（專妍）。



＊暫不會有新一輪融資，公司已進入正向商業循環＊



跟不少新興互聯網公司依靠融資「續命」不太一樣，從２０１５年至２０１６年，小紅唇快

速經過四輪融資，其後再也沒有融資消息。姜志熹表示，目前暫時不會有新一輪融資，公司已經

進入到比較正向的商業循環。「也有想加入的投資方，但我們不著急，希望平穩發展。」

現在的小紅唇以ＡＰＰ為核心平台，業務覆蓋短視頻內容生產、跨境電商供應、網紅經紀、

化妝品品牌運營、社交電商等多個領域。目前，全國員工數量大概有２００多人，小紅唇ＡＰＰ

已有超過３５００萬用戶，匯集２０００多時尚達人，擁有千支經銷商團隊渠道，公司估值約

３０億元（人民幣．下同）。



＊疫情對銷售影響不大，但對生產和管理帶來挑戰＊



國家統計局數據顯示，２０１９年中國化妝品限額以上單位零售額接近３千億元，同比增長

１２﹒６％，繼續保持較快增長。２０２０年一季度，由於受到疫情的影響，全國化妝品零售額

下滑超過１０％。在疫情受控後，４月恢復增長，同比增長３﹒５％，約為２４４億元。

新冠疫情對美妝公司影響幾何？姜志熹的感受是，對小紅唇的銷售影響不大。「我們所在的

女性變美以及大健康屬於朝陽行業，加上公司全部銷售都在線上完成，疫情後，很多線下需求都

轉到線上。有些消費品甚至出現刺激性反彈。包括膠原蛋白口服液，還有很多健康相關產品，現

在銷量更好，大家可能因為疫情對健康更加關注，公司已在這方面加大生產力度。」

疫情帶給小紅唇的挑戰主要在生產方面，姜志熹表示，小紅唇是跟工廠合作生產，２月時生

產企業復工困難，招不到工人，供應鏈生產上有挑戰，現在基本都恢復得差不多。但是，第二波

疫情來勢洶洶，各地的管制措施比較嚴格，小紅唇在重慶、杭州都有分公司，出差的話會受到影

響。」

另外，疫情也給公司的管理帶來新挑戰，比如在家辦公模式，經過一段時間以後，發現有些

工作確實沒有必要坐班，在家辦公效率反而很高，尤其是研發工作。「因為北京通勤時間太長，

上班時間三四個小時，通過疫情，了解到需要用更靈活的去適應不同的工作方式。」

