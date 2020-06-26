【駐京專訪】姜志熹：整合全球優質供應鏈，用跨境思路做國貨

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》思考品牌、產品性價比，美妝平台從主打

跨境電商變身打造國貨品牌。小紅唇的國貨美妝有何獨特之處？小紅唇ＣＥＯ姜志熹接受《經濟

通通訊社》專訪表示，小紅唇整合了全球優質的供應鏈，用跨境的核心思路做國貨美妝。



＊外國研發領先，中國有供應鏈優勢＊



小紅唇前幾年主營美妝跨境電商，現在則主營自家國貨品牌珂曼，ＡＰＰ上也有銷售跨境國

際大牌產品，比如雅詩蘭黛、歐萊雅等。姜志熹表示，做國貨品牌的核心思路也是跨境，小紅唇

會整合全球優質的供應鏈，全球採購原材料加工。「我們的研發可能來自於瑞士或者是日本，主

體配方和品牌則由中國方面來調整，最後主打中國市場，又有一部分產品輸出到海外市場，在海

外的電商網站如亞馬遜等銷售，現在珂曼已經賣到馬來西亞和越南。」

姜志熹覺得，難度是挺大的，但很有意思。他認為消費者更接受這樣的方式。「我們要承認

有些生產或研發領域國外更領先，做國貨品牌，眼光需要更寬更遠一點，要有世界視野。中國的

供應鏈的優勢很好，原材料進中國以後，在中國組裝，性價比很高，比如說這款珂曼眉筆是我們

自己研發，非常細，適合給手殘不太會化妝的女生，淘寶銷量的第一名，才３０多塊錢。」



＊找頭部網紅推薦產品，ＫＯＬ成本相對較低＊



擅用社交媒體進行針對性極高的營銷，在網紅一系列推薦試用後，讓消費者「種草」並買單

。小紅唇除了在自家ＡＰＰ上銷售，也會找頭部網紅如李佳琦和薇婭等推薦。不少人都把「小紅

唇」和「小紅書」類比，一來名字相像，二來都是聚焦於美妝領域和社區。姜志熹表示，小紅唇

是消費品公司，小紅書是互聯網信息平台，本質並不一樣。「實際上小紅書和我們是合作關系，

小紅書上可以搜索到小紅唇旗下的品牌，我們會把產品放在上面推薦。」

他進一步指出：「從商業策略來說，並不需要消費者知道小紅唇本身，大家都知道我們的產

品就可以，就像寶潔一樣，寶潔給產品海飛絲、飄柔打廣告就可以。小紅唇ＡＰＰ重點是測試和

銷售和反饋的通路，小紅唇ＡＰＰ上有很多達人、社群，能夠很快得到產品反饋，公司很多產品

的靈感都來源於此，這是傳統品牌不太容易具備的，也是我們的創新手段，科技賦能，用互聯網

方式做消費品。」

對於煲貶不一的網紅主播轉化率，姜志熹則認為，電商也好，主播也好，都是很新興的模式

。「現在競爭日趨慘烈，轉化率大家都是邊投邊說，邊說邊做不好，但是大家還是會去投。對比

去投傳統的電視廣告，ＫＯＬ真的是一種成本很低的推廣，貴的話幾十萬，便宜的話幾萬元甚至

幾千。這對於很多預算有限的新興品牌來說，ＫＯＬ還是很友好的選擇。」



＊料未來消費品行業將更碎片化＊



對於行業未來發展，姜志熹認為，整個消費品也好，媒體也好，一定會更碎片化。「碎片化

是什麼意思？你看寶潔崛起的年代，好多電視劇叫肥皂劇，因為寶潔最早是賣肥皂起家的，保潔

當時把所有家庭婦女喜歡看的電視劇都包下來做廣告，就有了肥皂劇，電視是那個年代的媒介崛

起。現在則是新興媒體崛起的年代，伴隨著ＫＯＬ和新品牌崛起，年輕人的習慣從電視屏幕轉移

到了手機屏幕，從觀看電視變成了關注達人，看ＫＯＬ直播，相信這個模式可以一直走下去。」

２０１７年１０月，姜志熹在小紅唇ＡＰＰ上推出網絡情感音頻節目《ＣＥＯ熹熹陪你》，

每節音頻時長約１０分鐘，每晚更新，至今已經三年多，更新約１０００期，這對於忙碌的

ＣＥＯ來說這不容易，為什麼會想做這個節目？姜志熹表示，「我自己每周會一次錄六七期，一

直堅持做。我覺得現代人，可能物質太豐富，精神價值不夠強大，難免需要心靈慰藉，尤其消費

完以後，希望讓大家更美更自信，這也是我們的核心使命：讓每個人都被世界溫柔以待。」

