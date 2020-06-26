《午市前瞻》港股短期反覆，半年結前可達２５３００點後料回吐

《經濟通通訊社２６日專訊》美國新冠肺炎個案再飆升，首次申領失業救濟人數差過市場預

期，不過銀監當局放寬對大型銀行的投資限制。美股經過周三急跌後，隔晚反彈，道指收市升近

三百點。港股昨日端午節假期休市，今日復市低開８３點，報２４６９７，甫開曾挫１８７點，

低見２４５９３。其後跌幅收窄，一度僅跌２５點，高見２４７５６。及後沽盤再現，加上美國

道指期貨跌逾百點，港股跌勢再度加劇，半日收報２４６４０，下跌１４０點或下跌０﹒５７％

，主板成交５３７﹒６３億元。國企指數報９８９５，下跌４０點或下跌０﹒４１％。

因端午節假期，滬深股市今日休市，下周一（２９日）復市。

重磅股方面，據報騰訊（００７００）已收購馬來西亞自選影像串流平台ｉｆｌｉｘ部分資

產，半日回吐１﹒１８％，報４８５元；匯控（００００５）下跌０﹒１４％，報３６﹒９５元

。港交所（００３８８）上升０﹒６３％，報３１９﹒８元；友邦保險（０１２９９）下跌１﹒

９２％，報７４﹒１５元；建行（００９３９）下跌０﹒３２％，報６﹒２元。



＊孫正義退出阿里董事會，醫藥股逆市炒＊



ＡＴＭＸ股向下。軟銀集團（ＳｏｆｔＢａｎｋ）創始人孫正義表示，周四（２５日）起退

出阿里巴巴（０９９８８）董事會，但軟銀會盡可能持股阿里巴巴。阿里巴巴（０９９８８）跌

２﹒８％，報２１５﹒２元。據報美團點評（０３６９０）動用５億美元（約３９億港元）投資

電動車理想汽車，此輪投資後，理想汽車估值將達到４０﹒５億美元（３１４億港元），美團半

日跌２﹒６９％，報１７３﹒６元。小米（０１８１０）計劃投資近７８億元人幣在深圳打造小

米國際總部，跌２﹒１６％，報１３﹒５８元。

平安好醫生（０１８３３）升６﹒２６％，報１２２﹒２元，曾破頂高見１２４﹒８元；阿

里健康（００２４１）１﹒４８％報２４﹒０５元，破頂高見２４﹒５元。除網上醫療股，信達

生物（０１８０１）升３﹒５４％，報５９﹒９５元；沛嘉醫療（０９９９６）升５﹒６１％，

報３５﹒７５元；三生製藥（０１５３０）計劃分拆三生國健，於內地科創板上市，股價應聲炒

上，最高見過１０﹒３元，彈升６２﹒６９％，報９﹒９４元。

路透社引述美國國防部一份文件，２０間中資公司被列入「中國軍方擁有或控制」名單，包

括通訊設備巨頭華為、電訊商中移動、中電信、視頻監控設備供應商海康威視（滬：００２４１

５）、中國航空工業集團等，美國或為未來金融制裁做準備。中移動（００９４１）下跌１﹒７

３％，報５４﹒０５元；中電信（００７２８）下跌３﹒９６％，報２﹒１８元；中聯通（００

７６２）下跌２﹒９３％，報４﹒３１元。



＊黃光裕獲假釋，國美零售倒跌６％＊



國美零售（００４９３）公布，自北京市高級人民法院本周三（２４日）在其官方微信公眾

號「京法網事」發布的信息獲悉，北京市第一中級人民法院已裁定對黃光裕予以假釋，假釋考驗

期限自假釋日起至２０２１年２月１６日止。黃光裕系表現兩極，國美零售（００４９３）倒跌

６﹒７９％，報１﹒５１元；國美金融科技（００６２８）續升９﹒１７％，報１﹒１９元；拉

近網娛（０８１７２）飆６１﹒０５％，報０﹒１５３元。

合景泰富（０１８１３）建議分拆合景悠活主板獨立上市，股價彈１１﹒０９％，報１３﹒

８２元。雅居樂（０３３８３）建議分拆雅城主板獨立上市，升５﹒４４％，報９﹒５元。其他

內房股個別發展，龍湖集團（００９６０）上升１﹒９９％，報３８﹒４元；華潤置地（０１１

０９）下跌１﹒１４％，報３０﹒４元；融創中國（０１９１８）升０﹒３％，報３３﹒８５元

。

部分電池股逆市受捧。本月初料中績多賺逾三成的鋰電池股天能動力（００８１９）今早股

價突破１０天線（１０﹒７元）後，升幅擴大，最高見１２﹒３６元，創兩年高，半日仍漲１６

﹒０２％，報１２﹒０２元。同業超威動力（００９５１）低開後掉頭升破１０天線（３﹒２３

元），升５﹒３５％，報３﹒３５元。



＊葉尚志：黄光裕獲假釋或對國美帶來新突破＊



港股經過端午節假期，今早低開８３點至報２４６９７點，其後表現反覆，現於２４６５０

水平徘徊。第一上海證劵首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》預料，大市表現短期較反覆，預

期半年結前升後跌，於半年結前或可達２５３００高位，而於之後下試２４０００點位置。

對於國美零售（００４９３）創始人黄光裕獲假釋的消息，於近日帶起國美零售，以及與黄

光裕亦有持股的國美金融科技（００６２８）與拉近網娛（０８１７２）表現。葉尚志預料，消

息對集團發展前景與股份影響大。他解釋，多年前因黄光裕入獄的消息，使公司迷失一段長時間

，現時他獲假釋或可為公司發展帶來新突破。黄光裕旗下３隻股份中，他較為看好國美零售的發

展空間，稱現時電商的發展室間大，如拼多多、京東（０９６１８）等電商公司亦受追捧，而現

時國美零售雖多以實體店形式經營，如能夠轉型至電商模式經營，或會有較好的發展前景。葉尚

志認為國美零售的憧憬已在市場反映，預料股價會先回落至１﹒３元水平或以下後再現吸引力。

（ｊｃ、ｃａ）

