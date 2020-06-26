【國安立法】楊潤雄：立法後需向學生介紹國安法重要性和條文

《經濟通通訊社２６日專訊》教育局局長楊潤雄表示，港區國安法立法後要向學生介紹相關

的重要性和條文，至於教授方法和內容就要等待立法後再決定，初步計劃是與現時教授基本法和

憲法的方式相同，強調每個香港市民都有責任支持立法。

至於有投訴指，培正中學有教師參與聯署行動，楊潤雄稱收到有關投訴，已要求學校嚴肅跟

進及提交報告。他認為，如果有老師聯同學生，以學校名義組織聯署，會令外界誤會學校有參與

，以及令校內學生感到壓力，可能會引起問題。（ｃｗ）

