【國安立法】楊潤雄：立法後需向學生介紹國安法重要性和條文

《經濟通通訊社２６日專訊》教育局局長楊潤雄表示，港區國安法立法後要向學生介紹相關
的重要性和條文，至於教授方法和內容就要等待立法後再決定，初步計劃是與現時教授基本法和
憲法的方式相同，強調每個香港市民都有責任支持立法。
至於有投訴指，培正中學有教師參與聯署行動，楊潤雄稱收到有關投訴，已要求學校嚴肅跟
進及提交報告。他認為，如果有老師聯同學生，以學校名義組織聯署，會令外界誤會學校有參與
，以及令校內學生感到壓力，可能會引起問題。（ｃｗ）
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