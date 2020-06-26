  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/06/2020 16:04

《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒２１％，創３０周新高

　　《經濟通通訊社２６日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新
報１８１﹒１２點，創３０周新高，按周升０﹒２１％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指
出，ＣＣＬ四大整體指數齊升２周兼齊創新高，估計未來樓價反覆上升，ＣＣＬ繼續以１９０點
為目標，現時相差約半成。

＊四大整體指數齊升２周，ＣＣＬ累升１﹒３９％＊

　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８４﹒９６點，創４１周新高，按周升
０﹒１３％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８２﹒３３點，創３８周新高，按周升０﹒１３％。
ＣＣＬ（大型單位）報１７４﹒７３點，創１７周新高，按周升０﹒６５％。
　　五一長假後，樓價轉勢回升６周計，ＣＣＬ累升２﹒９４％，ＣＣＬ　Ｍａｓｓ累升
３﹒４８％，ＣＣＬ（中小型單位）累升３﹒２％，ＣＣＬ（大型單位）累升１﹒５％。

＊四區樓價二升二跌，反覆上升＊

　　分區方面，四區樓價二升二跌，是反覆上升格局。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９１﹒９５點
，創４１周新高，按周升２％，連升２周共３﹒６８％。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１９４﹒６６點，創４０周新高，按周升０﹒５％，終止２周連跌。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１８１﹒２９點，按周跌０﹒７９％，連升２周後回軟。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６４﹒９
點，按周跌０﹒９２％，近６周走勢持續一周升一周跌。
　　以６周計，港島累升５﹒４７％，九龍累升３﹒８５％，新界東累升４﹒３６％，新界西累
升０﹒０７％。（ｓｋ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道26/06/2020
【賣地計劃】政府下季推兩住宅地僅涉160伙　中環商業地王招標
生財有道26/06/2020
《股市一周》中美關係路仍崎嶇且美國疫情反彈　港股全周跌93點
生財有道26/06/2020
《嚟緊炒D乜》滔搏現金流健康且運動大賽復辦　8.5元吸納為佳
生財有道26/06/2020
《Make Money》一萬蚊，點樣保本又增值？保守的你…GO！
FOCUS26/06/2020
【FOCUS】聯儲「制水」美銀派息　傳統「穩贏」投資思變
生財有道26/06/2020
《開市Good　Morning》林嘉麒：瑞聲可繼續反覆向上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金