《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒２１％，創３０周新高

《經濟通通訊社２６日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新

報１８１﹒１２點，創３０周新高，按周升０﹒２１％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指

出，ＣＣＬ四大整體指數齊升２周兼齊創新高，估計未來樓價反覆上升，ＣＣＬ繼續以１９０點

為目標，現時相差約半成。



＊四大整體指數齊升２周，ＣＣＬ累升１﹒３９％＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８４﹒９６點，創４１周新高，按周升

０﹒１３％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８２﹒３３點，創３８周新高，按周升０﹒１３％。

ＣＣＬ（大型單位）報１７４﹒７３點，創１７周新高，按周升０﹒６５％。

五一長假後，樓價轉勢回升６周計，ＣＣＬ累升２﹒９４％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升

３﹒４８％，ＣＣＬ（中小型單位）累升３﹒２％，ＣＣＬ（大型單位）累升１﹒５％。



＊四區樓價二升二跌，反覆上升＊



分區方面，四區樓價二升二跌，是反覆上升格局。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９１﹒９５點

，創４１周新高，按周升２％，連升２周共３﹒６８％。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１９４﹒６６點，創４０周新高，按周升０﹒５％，終止２周連跌。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１８１﹒２９點，按周跌０﹒７９％，連升２周後回軟。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６４﹒９

點，按周跌０﹒９２％，近６周走勢持續一周升一周跌。

以６周計，港島累升５﹒４７％，九龍累升３﹒８５％，新界東累升４﹒３６％，新界西累

升０﹒０７％。（ｓｋ）

