《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒２１％，創３０周新高

《經濟通通訊社２６日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新
報１８１﹒１２點，創３０周新高，按周升０﹒２１％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指
出，ＣＣＬ四大整體指數齊升２周兼齊創新高，估計未來樓價反覆上升，ＣＣＬ繼續以１９０點
為目標，現時相差約半成。
＊四大整體指數齊升２周，ＣＣＬ累升１﹒３９％＊
中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８４﹒９６點，創４１周新高，按周升
０﹒１３％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８２﹒３３點，創３８周新高，按周升０﹒１３％。
ＣＣＬ（大型單位）報１７４﹒７３點，創１７周新高，按周升０﹒６５％。
五一長假後，樓價轉勢回升６周計，ＣＣＬ累升２﹒９４％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升
３﹒４８％，ＣＣＬ（中小型單位）累升３﹒２％，ＣＣＬ（大型單位）累升１﹒５％。
＊四區樓價二升二跌，反覆上升＊
分區方面，四區樓價二升二跌，是反覆上升格局。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９１﹒９５點
，創４１周新高，按周升２％，連升２周共３﹒６８％。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報
１９４﹒６６點，創４０周新高，按周升０﹒５％，終止２周連跌。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報
１８１﹒２９點，按周跌０﹒７９％，連升２周後回軟。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６４﹒９
點，按周跌０﹒９２％，近６周走勢持續一周升一周跌。
以６周計，港島累升５﹒４７％，九龍累升３﹒８５％，新界東累升４﹒３６％，新界西累
升０﹒０７％。（ｓｋ）
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