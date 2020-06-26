【賣地計劃】政府下季以招標形式推兩幅住宅地，僅涉１６０伙

《經濟通通訊社２６日專訊》政府公布下一季（７至９月）賣地計劃，發展局局長黃偉綸表

示，將以招標形式推出兩幅住宅地，分別位於西貢及大埔，涉及約１６０個單位。

另外，港鐵（０００６６）將軍澳日出康城第１３期亦會推出，提供約２５５０伙，連同私

人項目，下季合共提供約２７１０個單位。（ｙｗ）

