【賣地計劃】政府下季以「雙信封制」招標推售中環新海濱商業用地

《經濟通通訊社２６日專訊》政府公布下一季（７至９月）賣地計劃，發展局局長黃偉綸表

示，下季將推出兩幅商業用地，包括中環新海濱用地及東涌第５７區，分別可建樓面面積約１５

萬平方米及１１﹒７萬平方米，即合共約２６﹒７萬平方米。

他續指，中環商業地皮可以作為寫字樓、商場等用途，而中標發展商須建大型休憩用地，故

決定以「雙信封」方式招標，即要求發展商以獨立信封分別提交設計建議書和價格建議書，政府

會連同其設計再決定中標得主。

對於在經濟前景下滑時推商業地，他認為，政府賣地並非只為增加收入，更重要是可為香港

提供經濟活動，政府不會持貨不售。他又指，中環商業地屬策略性用地，市場興趣濃厚，強調賣

地收入並非唯一當局考慮，但亦不會賤賣土地，由於政府是截標當日才釐定地皮底價，因此地價

絕對「貼市」。

他強調招標過程會盡力提高透明，而為免發展商卻步，該地招標條件不會太苛刻，並透露地

價及設計元素的比重將各佔一半。另外，當局會成立標書評審委員會，全部由公務員出任，同時

邀請專家提供意見。

被問到本港商廈空置率持續上升，他指政府是以長遠角度出發，若現時不推出甲級寫字樓樓

面，將來或會損失香港國際金融中心地位，而且香港寫字樓租金仍較國外貴，因為不介意見到租

金下調。（ｙｗ）

