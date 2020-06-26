  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/06/2020 17:09

【賣地計劃】政府下季以「雙信封制」招標推售中環新海濱商業用地

　　《經濟通通訊社２６日專訊》政府公布下一季（７至９月）賣地計劃，發展局局長黃偉綸表
示，下季將推出兩幅商業用地，包括中環新海濱用地及東涌第５７區，分別可建樓面面積約１５
萬平方米及１１﹒７萬平方米，即合共約２６﹒７萬平方米。
　　他續指，中環商業地皮可以作為寫字樓、商場等用途，而中標發展商須建大型休憩用地，故
決定以「雙信封」方式招標，即要求發展商以獨立信封分別提交設計建議書和價格建議書，政府
會連同其設計再決定中標得主。
　　對於在經濟前景下滑時推商業地，他認為，政府賣地並非只為增加收入，更重要是可為香港
提供經濟活動，政府不會持貨不售。他又指，中環商業地屬策略性用地，市場興趣濃厚，強調賣
地收入並非唯一當局考慮，但亦不會賤賣土地，由於政府是截標當日才釐定地皮底價，因此地價
絕對「貼市」。
　　他強調招標過程會盡力提高透明，而為免發展商卻步，該地招標條件不會太苛刻，並透露地
價及設計元素的比重將各佔一半。另外，當局會成立標書評審委員會，全部由公務員出任，同時
邀請專家提供意見。
　　被問到本港商廈空置率持續上升，他指政府是以長遠角度出發，若現時不推出甲級寫字樓樓
面，將來或會損失香港國際金融中心地位，而且香港寫字樓租金仍較國外貴，因為不介意見到租
金下調。（ｙｗ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道26/06/2020
【賣地計劃】政府下季推兩住宅地僅涉160伙　中環商業地王招標
生財有道26/06/2020
《股市一周》中美關係路仍崎嶇且美國疫情反彈　港股全周跌93點
生財有道26/06/2020
《嚟緊炒D乜》滔搏現金流健康且運動大賽復辦　8.5元吸納為佳
生財有道26/06/2020
《Make Money》一萬蚊，點樣保本又增值？保守的你…GO！
FOCUS26/06/2020
【FOCUS】聯儲「制水」美銀派息　傳統「穩贏」投資思變
生財有道26/06/2020
《開市Good　Morning》林嘉麒：瑞聲可繼續反覆向上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金