【夜期時段】即月期指最新報２４５６９點，升６３點，高水１９點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４５５２點，升４６點，高水２
點，最新報２４５６９點，升６３點，高水１９點，合約成交５３２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９８５６點，升２９點，高水３點，最新報９８６０點，升
３３點，高水７點，合約成交２２５張。
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