【夜期時段】即月期指最新報２４５６９點，升６３點，高水１９點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４５５２點，升４６點，高水２

點，最新報２４５６９點，升６３點，高水１９點，合約成交５３２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９８５６點，升２９點，高水３點，最新報９８６０點，升

３３點，高水７點，合約成交２２５張。

