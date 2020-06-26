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即市新聞

26/06/2020 19:43

《再戰明天》下周鮑威爾出席眾院聽證會，聯儲局公布會議記錄

　　《經濟通通訊社２６日專訊》下周值得關注的為周二（３０日）美國聯儲局主席鮑威爾出席
眾議院金融服務委員會聽證會，和聯儲局周三（１日）發布６月９－１０日政策會議的會議紀錄


＊歐洲央行執委施納貝爾參加線上討論會＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午（２７日）５：０５ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾參
加一場線上活動的小組討論會。

＊美國公布６月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數＊

　　在數據方面，下周日（２８日）早上９：３０ａｍ，中國公布工業利潤。
　　下周一（２９日）７：５０ａｍ，日本公布５月零售銷售。
　　４：３０ｐｍ，香港公布５月貿易收支。５：００ｐｍ，歐元區公布６月工業信心指數、服
務業信心指數、消費者信心指數和經濟信心指數。
　　１０：００ｐｍ，美國公布５月成屋待完成銷售，月率料由下跌２１﹒８％升上１８﹒９％
。１０：３０ｐｍ，美國公布６月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負４９﹒２好轉至
負２９﹒５。

＊力寶華潤派業績＊

　　在本港，下周一公布業績的公司有：力寶華潤（００１５６），力寶（００２２６）、高雅
光學（００９０７）、華南城（０１６６８）和修身堂（０８２００）等派業績。（ｈｏ）

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