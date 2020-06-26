《小傳日記》氣氛趨保守，魚缸唞一唞；制裁或再現，電訊佬再跣！

《小傳日記》雖然銀監當局放寬對大型銀行的投資限制，不過花旗國的新冠肺炎個案再飆升

，首次申領失業救濟人數又差過預期。雖然美股經過周三急跌後，隔晚反彈。惟傳美國計劃將華

為等中資企業列為受中國解放軍支持，「孖屐」驚神州同花旗國關係再度轉差，香江魚缸端午節

假期後復市「補跌」，低開８３點，報２４６９７。甫開曾挫１８７點，低見２４５９３。

其後一度僅跌２５點報２４７５６已經係全日最高位。其後，美股指期貨跌幅再度擴大，魚

缸跌勢再度加劇，當中受制裁消息拖累的神州電訊佬被「質低」，連同唔少舊經濟佬繼續回吐，

再加上ＱＱ（００７００）創完新高後唞氣，最多曾挫２４４點報２４５３７。最終魚缸失百天

線（２４７２３點）全日收報２４５４９點，跌２３１點或跌近１巴仙，主板成交９６１﹒１０

億銀減近１７巴仙；國企指數報９８５３點，跌８３點或跌近１巴仙。

Ａ場今日因為端午節假期休息。

重磅藍戰士方面，ＱＱ軟逾１巴仙，報４８５銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌２巴仙，報７４

﹒１銀；大笨象（００００５）跌近１巴仙，報３６﹒７銀；生發發（００３８８）揚半個巴仙

，報３１９﹒４銀；建行（００９３９）跌近１巴仙，報６﹒１７銀。



＊有大行唱好舜宇有力掃，資金續流入晶片升到凸＊



手機佬喺上日爆升表現後今日略有回吐，而舜宇突破逆市照上衝！皆因舜宇有麥格理同大和

齊齊調高目標價，成為手機佬升勢之冠！舜宇光學（０２３８２）飛起逾５巴仙，報１２６﹒３

銀；高偉電子（０１４１５）彈高逾５巴仙，報１﹒９８銀；鴻騰精密（０６０８８）跌親逾３

巴仙，報２﹒９１銀；瑞聲科技（０２０１８）潛低逾１巴仙，報４８﹒８５銀。

花旗國又可能制裁部分神州公司，晶片佬借勢炒起。中芯（００９８１）表現十分勇猛，喺

重上招股價「返家鄉」之後今日愈升愈有，盤中高見２８﹒７５銀創下歷史新高，收升逾４巴仙

，報２８﹒６銀；上海復旦（０１３８５）飛高近兩成半，報９﹒２５銀；華虹半導體

（０１３４７）彈上近６巴仙，報２７﹒６銀；中電華大科技（０００８５）碌低逾３巴仙，報

０﹒９６銀。



＊ＡＴＭＸ插小米就最慘，電信受操縱齊齊跌到痛＊



今日ＡＴＭＸ齊齊插低，不過部分新經濟佬就逆市向上跑。除咗有阿里巴巴（０９９８８）

董事孫正義退任，股價跌３巴仙，報２１４﹒６銀；美團（０３６９０）碌低２巴仙，報１７４

﹒７銀；小米（０１８１０）潛落４巴仙，報１３﹒３２銀；眾安在線（０６０６０）升近９巴

仙，報３８﹒３５銀；平安好醫生（０１８３３）升逾４巴仙，報１１９﹒９銀。

電訊佬今日受消息拖累齊仆低，據報花旗國已經決定將華為、海康威視（深：００２４１５

）、中移動、中電信等２０間中資企業，列為由神州解放軍擁有或者控制，據報名單係由花旗國

防部起草，如果侵侵宣布國家進入緊急狀態，就可以懲罰名單上任何係花旗國運營嘅公司，而今

日跌得最慘嘅就係中電信（００７２８），碌低近４巴仙，報２﹒１９銀；中移動（００９４１

）跌近３巴仙，報５３﹒４銀；中聯通（００７６２）跪低近３巴仙，報４﹒３２銀；亞太衛星

（０１０４５）潛低近３巴仙，報２銀。



＊好消息炒起生科股最喜，內房玩分拆股價向上殺＊



近日有唔少好消息，刺激今日生物科技佬同藥繼續熱炒。旗下一款治療華氏巨球蛋白血症患

者的藥物獲歐洲藥品管理局受理，百濟神州（０６１６０）飆逾８巴仙，報１２１﹒５銀；下周

一「甩Ｂ」的信達生物（０１８０１）跳近４巴仙，報６０銀；石藥集團（０１０９３）彈半成

，報１４﹒９銀；康方生物（０９９２６）揚近７巴仙，報３７﹒４銀；方達控股（０１５２１

）飛起近８巴仙，報４﹒９８銀。

今日個別內房佬炒起。打算分拆物管公司在港上市嘅合景泰富（０１８１３）急飆近１１巴

仙，報１３﹒７８銀；計劃分拆從事綠色生態等服務供應商雅城集團主板掛牌的雅居樂集團（０

３３８３）彈半成，報９﹒４６銀；「四條三」恆大（０３３３３）漲近３巴仙，報２０銀；旭

輝（００８８４）走高近２巴仙，報６﹒３４銀；世茂集團（００８１３）升近２巴仙，報３３

銀。周末愉快，請請！



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