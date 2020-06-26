美擬制裁部分中資企業，港股全日跌２３１點收２４５４９

《經濟通通訊社２６日專訊》近日美國銀監當局放寬對大型銀行的投資限制，但美國的新冠

肺炎個案再飆升，首次申領失業救濟人數遜預期。美股經過周三（２４日）急跌後，隔晚（２５

日）反彈。惟傳美國計劃將華為等中資企業列為受中國解放軍支持，市場憂慮中美關係再度轉差

，港股端午節假期後復市「補跌」，低開８３點，報２４６９７。甫開曾挫１８７點，低見

２４５９３。

其後一度僅跌２５點報２４７５６惟已是全日最高位。之後，美股指期貨跌幅再度擴大，港

股跌勢再度加劇，當中受制裁消息拖累的中資電訊股被「質低」，連同不少舊經濟股繼續回吐，

再加上騰訊（００７００）夏頂後調整，拖累港股最多曾挫２４４點報２４５３７。最終港股失

百天線（２４７２３點），全日收報２４５４９點，跌２３１點或跌０﹒９３％，主板成交

９６１﹒１０億元減１６﹒７％。國企指數報９８５３點，跌８３點或跌０﹒８４％。

Ａ股今日因為端午節假期休息。

重磅股方面，騰訊控股跌１﹒１８％，報４８５元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒９８％

，報７４﹒１元；匯豐控股（００００５）跌０﹒８１％，報３６﹒７元；香港交易所

（００３８８）升０﹒５％，報３１９﹒４元；建設銀行（００９３９）跌０﹒８％，報

６﹒１７元。



＊舜宇獲部分大行唱好，全日彈半成領藍籌＊



部分大行唱好舜宇（０２３８２），惟手機設備股普遍走低。獲花旗及麥格理升目標的舜宇

升５﹒４３％，報１２６﹒３元為表現最佳藍籌及國指股；瑞聲科技（０２０１８）跌

１﹒２１％，報４８﹒８５元；丘鈦科技（０１４７８）跌２﹒８２％，報１０﹒３４元；比亞

迪電子（００２８５）跌０﹒５５％，報１８﹒１２元；富智康集團（０２０３８）跌

１﹒１５％，報０﹒８６元。

資金繼續炒作晶片股。中芯國際（００９８１）升４﹒１９％，報２８﹒６元，盤中高見

２８﹒７５元破頂；華虹半導體（０１３４７）升５﹒７５％，報２７﹒６元；上海復旦

（０１３８５）升２４﹒６６％，報９﹒２５元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌１﹒３％，報

８３﹒６元。

新經濟股榮辱互見，孫正義辭任阿里巴巴（０９９８８）董事，阿里跌３﹒０７％，報

２１４﹒６元；美團點評（０３６９０）跌２﹒０７％，報１７４﹒７元；小米集團

（０１８１０）跌４﹒０３％，報１３﹒３２元；眾安在線（０６０６０）升８﹒９５％，報

３８﹒３５元創年高；平安好醫生（０１８３３）升４﹒２６％，報１１９﹒９元兼破頂。



＊傳美制裁電信商在內中資企業，中移動領跌藍籌＊



據路透社引述文件指，美國已經決定將華為、海康威視（深：００２４１５）、中移動

（００９４１）、中國電信（００７２８）、中國鐵塔（００７８８）、中國航空工業集團等

２０間中資企業列為由中國解放軍擁有或控制，為美國實施新制裁奠定基礎，有美國國防部官員

消息證實，文件真實存在，並已遞交國會。中資電信股跌，中移動跌２﹒９１％，報５３﹒４元

為表現最差藍籌；中國電信跌３﹒５２％，報２﹒１９元表現最差國指股；中國聯通

（００７６２）跌２﹒７％，報４﹒３２元；中國鐵塔跌１﹒３７％，報１﹒４４元。

部分醫藥相關股因好消息炒起，旗下一款治療華氏巨球蛋白血症患者的藥物獲歐洲藥品管理

局受理，百濟神州（０６１６０）升８﹒４８％，報１２１﹒５元；下周一刪除「Ｂ」標記的信

達生物（０１８０１），今日升３﹒６３％，報６０元；石藥集團（０１０９３）升４﹒９３％

，報１４﹒９元；康方生物（０９９２６）升６﹒７％，報３７﹒４元；方達控股

（０１５２１）升７﹒７９％，報４﹒９８元。

部分內房股造好，擬分拆物管公司在港上市的合景泰富（０１８１３）升１０﹒７７％，報

１３﹒７８元；計劃分拆從事綠色生態等服務供應商雅城集團主板掛牌的雅居樂（０３３８３）

升４﹒９９％，報９﹒４６元；中國恆大（０３３３３）升２﹒５６％，報２０元；旭輝控股

（００８８４）升１﹒６％，報６﹒３４元；世茂（００８１３）升１﹒５４％，報３３元。

（ｋｓ）

