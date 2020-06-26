【國務會議】李克強：用改革拓就業渠道，完善鄉村醫生等職業資格

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院總理李克強主持召開國務院常務會

議指出，今年大學生就業任務十分繁重。要按照保重點群體就業的要求，用改革的辦法破除執業

障礙、拓寬就業渠道。

針對農村對充實鄉村醫生新生力量的巨大需求，以及現代畜牧業和動物疫病防控對獸醫人才

的需要，會議決定，一是借鑒一些省份的現行做法，在湖南、廣東、貴州等１６個省份推動改革

完善鄉村醫生職業資格制度，允許臨床醫學等相關專業全日制大專以上學歷並有臨床實踐的應屆

畢業生，包括尚在擇業期內的未就業畢業生，免試申請鄉村醫生執業註冊，縮短求職時間，減少

就業成本。

二是在已出台的年底前對執業獸醫資格實行「先上崗、再考證」的基礎上，通過推動修法改

革執業獸醫資格考試方式，允許獸醫相關專業高校學生在校期間報考、考試合格的畢業時即取得

執業資格。同時，取消執業獸醫註冊和鄉村獸醫登記許可，使取得執業獸醫資格的人員備案即可

執業，具有獸醫相關專業中等以上學歷的人員備案即可擔任鄉村獸醫。要做好對新入職鄉村醫生

和獸醫的崗前培訓，加強執業監管，落實好補助等激勵政策。

會議強調，各部門要在擴就業上多想辦法，對各類職業資格等就業門檻，要通過改革刪繁就

簡，同時放管結合、優化服務，為大學生就業提供更多便利。

