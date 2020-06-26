【新冠肺炎】全國昨新增１３宗確診，包括北京１１宗本土病例

《經濟通通訊社２６日專訊》國家衛健委公布，６月２５日，全國新增確診１３宗新型冠狀

病毒肺炎病例，其中２宗為境外輸入病例，均於上海；新增本土病例１１宗，全數來自北京。昨

日全國無新增死亡個案，新增３宗疑似病例，均在北京的本土個案；昨日新增治癒出院６宗。

截至６月２５日，全國累計確診病例的最新數字為８３４６２宗。累計死亡人數維持

４６３４人；現有確診病例３８９宗，其中重症病例８宗；現有疑似病例１０宗；累計治癒出院

病例７８４３９宗。

境外輸入累計確診病例１８９５宗，累計治癒出院病例１８１１宗。現有確診病例８４宗，

１宗重症病例，無疑似病例。

全國昨新增無症狀感染者５人，其中４名為境外輸入。當日１名感染者轉為確診；解除隔離

４人。目前尚在醫學觀察９７名無症狀感染者，其中境外輸入佔５７人。



＊澳門連續７７日無新增確診紀錄斷纜＊



累計收到港澳台地區通報確診病例１６８６宗，香港１１９３宗（１０８８人出院，７人死

）；澳門新增一宗境外輸入病例，累計確診宗數增至４６宗，結束連續７７日無新增確診的紀錄

，此前的４５名患者均已出院；台灣４４７宗（４３５人出院，７人死）。（ａｃ）

