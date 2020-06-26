【抗疫維穩】武漢出台恢復經濟措施，推進土地供應降地價成本

《經濟通通訊社２６日專訊》據內媒報道，武漢市自然資源和規劃局近日出台《加強土地資

源要素保障支持加快恢復我市經濟建設發展若干措施》。政策措施共有２３條，涵蓋保障新增建

設用地指標、加大土地儲備力度、穩步推進土地供應、降低成本紓解企業經營負擔、全面提升服

務效能等５個方面。

在為企業降低成本方面，新措施下調競買保證金，土地出讓起始價較高的項目，原則上按不

低於出讓起始價的１０％起確定競買保證金，其他項目競買保證金收取比例不低於土地出讓起始

價的２０％。而企業因疫情影響無法按期繳納出讓價款的，經申請可延期至疫情解除後３個月內

繳納。

同時，對承租儲備土地臨時利用的中小企業，免收２０２０年２月至４月份共三個月租金，

減半收取２０２０年５月至１０月份共６個月租金。以租讓結合方式供應的工業用地，在租賃期

限內，報經市、區人民政府同意後，可減免疫情防控期至疫情結束後一年內的土地租金。

另外，新措施對列入省、市優先發展產業目錄的工業項目，以及醫療器械、藥品、防護品等

工業項目，可按所在地土地等別相對應基准地價的７０％確定出讓起始價。第三產業項目（房地

產除外）可按評估價的８０％確定出讓起始價。（ａｃ）

