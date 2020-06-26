【ＦＯＣＵＳ】聯儲「制水」美銀派息，傳統「穩贏」投資思變

【ＦＯＣＵＳ】繼「大笨象」匯豐（００００５）４月宣布因應英倫銀行要求取消今年內派
息，股價至今仍徘徊４０元樓下後，全球央行大Ｂｏｓｓ的聯儲，周四（２５日）突宣布限制花
旗國最大的３３間銀行第三季末的派息水平，被形容為在肺疫大流行風雨飄搖下，仿效歐洲同行
要求銀行「制水」。
＊審慎保留資本防７千億美元損失＊
過往「躺著賺錢」的銀行，在低息環境和新冠肺疫左右夾擊下的窘境，再獲聯儲２０２０年
度壓力測試背書。對全美３３家主要銀行的財務分析顯示，儘管在最嚴峻的下行環境中，銀行系
統資本仍然充足，但長期的經濟下滑或導致５６００億至７０００億美元的貸款損失。
鑒於此，聯儲要求上述銀行在未來數月採用審慎做法保留資本，包括至少到三季度末，將銀
行股息限制在二季度水平，未來派息將受到一項基於近期利潤的公式限制；同時暫停股票回購。
是繼歐洲央行３月促請區內銀行在１０月前暫停派息及回購、歐洲保險和職業養老金管理局４月
呼籲保險公司暫停派息和回購後，又一重磅監管機構發出「制水」信號。
消息甫一公布，周四尾盤受惠「沃爾克規則」鬆綁而急升的銀行股盤後紛紛掉頭重挫，其中
高盛跌３﹒４％、富國跌３％、美銀跌２﹒２％。
有市場人士並質疑，「沃爾克規則」鬆綁雖可為銀行投資風險資本（如創業投資基金、衍生
品）釋出約４００億美元流動性，但或正發出潛在的銀行系統看跌信號。
＊國常會推動內銀讓利１﹒５萬億＊
同樣感受到自上一次金融危機後銀行業巨大壓力的還有央媽，人行研究局課題組較早時亦撰
文稱，隨著實體經濟困難向金融領域傳導的滯後效應逐漸顯現，銀行後期不良貸款處置和資本消
耗壓力明顯加大，銀行利潤增速可能下滑，不排除年內出現零增長或負增長的可能。文章特別提
及，銀行有必要做好預案，應對可能出現的不良貸款反彈。
不過，關注資本質素之餘，馳援實體經濟同不可懈怠。就在上周，國常會明確，將推動金融
系統全年向各類企業合理讓利１﹒５萬億元；無論是下調貸款利率還是允許延期還本付息，倘「
讓利１﹒５萬億」成真，將相當於內銀去年全年淨利１﹒９９萬億的７５％，恐壓縮未來派息空
間。
那麼，低息、肺疫雙重逆風下到底如何開源節流？「大笨象」近日的幾大動作或有啟示，包
括上周宣布重啟全球裁員計劃３﹒５萬人；擬在２０２２年前實現手機銀行用戶翻倍；上調本港
６００萬元以下新做按揭貸款息率０﹒１厘並削減現金回贈。
從英美「派息管制」，到內銀「利潤管制」，漣漪效應之下，無論是收息一族還是月供盈富
等傳統「穩贏」的投資思維，或是時候調整以迎接新常態。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇