【國安立法】聯合國前人權事務高級官員呼籲委任香港特使

《經濟通通訊社２６日專訊》聯合國前人權事務高級專員扎伊德擔心香港將出現「人道悲劇

」，呼籲聯合國委任一名香港問題特使，監察香港的情況。

曾於２０１４至１８年任聯合國人權事務高級專員的札伊德聯同八位前人權狀況特別報告員

發聲明指，港區國安法的威脅迫在眉睫，擔心香港會出現人權和人道悲劇，認為國際社會包括聯

合國成員國必須緊急行動，設立機制，監察及匯報香港人權及人道狀況，呼籲聯合國秘書長委任

一名香港特使。（ｃｌ）（ｚｚ）

