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26/06/2020 12:52

【國安立法】新聞行政人員協會強烈要求公開港區國安法草案條文

　　《經濟通通訊社２６日專訊》新聞行政人員協會發表聲明指出，港區國安法在港實施影響深
遠，但草案說明公布後，公眾仍未看到條文具體內容，協會強烈要求全國人大常委會作決定前，
公開草案具體條文，讓各界有機會表達更全面的意見，亦有助新聞工作者準確深入報道及分析。
　　協會已向全國人大常委譚耀宗反映意見，同時促請常委會廣納意見，確保香港新聞、言論、
出版及資訊自由流通，不會被削弱，以釋除公眾及新聞界疑慮及擔憂。（ｃｌ）（ｚｚ）

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