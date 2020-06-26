【香港政情】陳方安生：退下政治工作，冀年輕人繼續守護核心價值

《經濟通通訊社２６日專訊》前政務司司長陳方安生發表聲明指，她今年已年屆８０歲，決
定從公民及政治工作退下來，過較平靜的生活，她將一如既往以香港為家，盼望年輕人對前途保
持希望，以守法與和平方式，繼續守護香港的核心價值。
陳方安生又提到女兒陳慧玲最近猝然離世對她造成沉痛的打擊，需要一些時間和空間哀悼和
復原，令她更加珍惜與家人共聚天倫的時光。（ｃｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS26/06/2020
【FOCUS】聯儲「制水」美銀派息 傳統「穩贏」投資思變
|生財有道26/06/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：瑞聲可繼續反覆向上
|專訪26/06/2020
【駐京專訪】小紅唇姜志熹：科技賦能國貨美妝 疫情影響不大
|生財有道26/06/2020
踩入KOL界掀新章 劉小慧第二人生更精采
|生財有道26/06/2020
第二波醫藥股熱潮 永泰生物下周一開始招股
|中國故事24/06/2020
《神州經脈》履約具建設性進展 人行連三日放水五千億 滬指收升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰