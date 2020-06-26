【香港政情】陳方安生：退下政治工作，冀年輕人繼續守護核心價值

《經濟通通訊社２６日專訊》前政務司司長陳方安生發表聲明指，她今年已年屆８０歲，決

定從公民及政治工作退下來，過較平靜的生活，她將一如既往以香港為家，盼望年輕人對前途保

持希望，以守法與和平方式，繼續守護香港的核心價值。

陳方安生又提到女兒陳慧玲最近猝然離世對她造成沉痛的打擊，需要一些時間和空間哀悼和

復原，令她更加珍惜與家人共聚天倫的時光。（ｃｌ）

