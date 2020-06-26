【企業盈警】錦興國際（２３０７）料中期將錄得虧損

《經濟通通訊社２６日專訊》錦興國際（０２３０７）公布，集團預期截至２０２０年６月

３０日止６個月或會錄得虧損。主要由於新冠肺炎爆發令全球推行防控政策，包括封城措施以及

交通及旅遊管制，特別是受此影響而造成美國、歐洲及中國的終端客戶需求疲軟，致使集團部分

訂單被延遲或取消。

集團又指，過去數月依然能夠保持強勁的運營資金，因而董事會認為集團的整體財務、業務

及貿易狀況依然維持穩健。（ｃｗ）

