【企業盈警】錦興國際（２３０７）料中期將錄得虧損

《經濟通通訊社２６日專訊》錦興國際（０２３０７）公布，集團預期截至２０２０年６月
３０日止６個月或會錄得虧損。主要由於新冠肺炎爆發令全球推行防控政策，包括封城措施以及
交通及旅遊管制，特別是受此影響而造成美國、歐洲及中國的終端客戶需求疲軟，致使集團部分
訂單被延遲或取消。
集團又指，過去數月依然能夠保持強勁的運營資金，因而董事會認為集團的整體財務、業務
及貿易狀況依然維持穩健。（ｃｗ）
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