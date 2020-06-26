【企業盈警】中電華大科技（０００８５）料中期純利跌最多６０％

《經濟通通訊社２６日專訊》中電華大科技（０００８５）公布，預期截至６月３０日止中
期純利按年跌介乎約５０％至６０％，即降至介乎約２８８９萬至３６１２萬元。
該集團指，純利下跌主因受新型冠狀病毒疫情影響，總體商業活動有所減少，因而影響集成
電路芯片產品市場需求，導致期內收入較去年同期有所下降，而去年同期確認處置一棟位於內地
的樓宇一次性除稅前收益９１０萬元。
該集團預期於８月３１日前公布業績。（ｗｈ）
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