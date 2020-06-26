【企業盈警】順騰國際（００９３２）料全年度虧損大增

《經濟通通訊社２６日專訊》順騰國際（００９３２）公布，預期截至３月３１日止年度虧
損較去年度虧損４３４萬元大幅增加。
該集團指，虧損擴大主因於一間聯營公司權益、無形資產及商譽減值虧損，可換股債券及其
他借款應佔財務成本增加，但出售附屬公司的結果連同提前結付應付承兌票據、應付或然代價及
可換股債券的收益。減值虧損及公平值變動乃非現金項目，對日常業務及現金流量並無重大影響
。
該集團將於本月２９日公布業績。（ｗｈ）
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