【企業盈警】翠華（０１３１４）料全年度虧損增至最多３﹒３億元

《經濟通通訊社２６日專訊》翠華控股（０１３１４）公布，繼早前發盈利警告後，預期本
年度虧損介乎約３﹒２億至３﹒３億元，較之前披露預期虧損介乎約１﹒６億至１﹒８億元有所
擴大。
該集團指，虧損主因部分資產預計將錄得一次性撇銷及╱或減值虧損等非現金項目合共介乎
約１﹒３億至１﹒５億元、資產折舊及攤銷合共約１億元及本年度收益下跌，及食材成本等經營
成本持續上漲。
該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）
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