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26/06/2020 07:54

【企業盈警】中信大錳（０１０９１）料中期盈轉虧損

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中信大錳（０１０９１）公布，預期截至６月３０日止中期錄
虧損，而去年同期錄得純利約８６００萬元。
　　該集團指，今年首５個月虧損約１７００萬元，去年同期純利約６５７０萬元，按接獲的本
月客戶銷售訂單，預期經營表現很可能無法扭轉５個虧損。轉盈為虧主因電解金屬錳及錳桃於首
５個月平均售價較去年同期大幅下降。電解金屬錳售價降約２０﹒１％至１﹒０７萬元，受累於
該產品市場在去年第四季度不利狀況延續到今，以及１月底爆發的新型冠狀病毒病限制市場需求
增長。但包括錳礦石、硫酸和二氧化硒的主要原材料採購價格下降，電解金屬錳單位生產成本同
比下降，在較小程度抵消部分有關負面影響。至於未參與信盛礦業供股，令股權從２９﹒９９％
攤薄至２３﹒９９％，因此錄一次性非經常性非現金虧損約１億元。該集團指，增持寧波大錳成
全資子公司的評估價值高於交易對價而獲議價收購收益約７３００萬元，抵銷部分影響。
　　該集團指，已採取措施應付挑戰，包括寧波大錳將帶來更多利潤貢獻，而所持加蓬採礦業務
及其礦石出口未受新冠肺炎影響。此外，該集團繼續在生產中降低成本，包括升級機器自動化以
提高成本效益和減少員工人數，包括料在１２月在大新礦區投產的新研磨廠，並加強與當地政府
磋商以獲得更多電價補貼。
　　該集團將於８月底前公布業績。（ｗｈ）

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