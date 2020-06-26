《日入而息》政府公布下季賣地計劃，劉鳴煒任海洋公園董事局主席

《今天重點》﹡政府公布下一季（７至９月）賣地計劃，發展局局長黃偉綸表示，將以招標

形式推出兩幅住宅地，分別位於西貢及大埔，涉及約１６０個單位。同時，

下季亦將推出兩幅商業用地，包括中環新海濱用地及東涌第５７區，共約

２６﹒７萬平方米，其中，中環用地將決定以「雙信封」方式招標

﹡政府宣布，行政長官已委任劉鳴煒為海洋公園公司董事局主席，任期一年，

下月１日起生效，而現任首席財務總監暨公司秘書陳善瑜將出任行政總裁，

接替榮休的李繩宗

﹡基本法委員會副主任譚惠珠預料，本周末召開的全國人大常委會，很大機會

表決甚至通過《港區國安法》草案。她指國安法下的管轄權，不屬香港自治

範圍，港府原則上沒有話語權。

﹡已年屆８０歲的前政務司司長陳方安生表示，決定從公民及政治工作退下

來，她盼望年輕人對前途保持希望，以守法與和平方式，繼續守護香港的核

心價值



《即日市況》﹡美擬制裁部分中資企業，港股全日跌２３１點收２４５４９



《美元匯價》﹡留意歐元１﹒１１５０重要支持，低位可吸納；歐元最新報１﹒１２１２╱

１６，日圓最新報１０６﹒８７╱８９



《公司業績》﹡中國燃氣（００３８４）去年多賺１１﹒７％，派末股息４０仙

﹡華廈置業（００２７８）全年盈轉虧４９０５萬元，末期息連特別息派

１９仙



﹡六福集團（００５９０）全年純利按年跌４２％，末期息０﹒５元



《公司資訊》﹡三生製藥（０１５３０）獲准分拆三生國健Ａ股科創板上市

﹡中新控股（０８２０７）未償還債務５億元遭清盤呈請

﹡世紀金花（００１６２）委任黃順緒為執行董事及董事會主席

﹡申酉控股（０８３７７）擬收購家具貿易商，或配股支付

﹡海普瑞藥業（０９９８９）孖展３９億元，超購近８倍

﹡亞太資源（０１１０４）要求ＭＬＸ召開股東大會以罷免兩名董事

﹡京東（０９６１８）將利潤分成權轉換成京東數科股權

﹡阿爾法企業（００９４８）出售應收帳款，套取３０００萬元用作營運

﹡信達生物（０１８０１）名稱下周一起刪除標記「Ｂ」

﹡雅居樂分拆雅城集團上市，市傳集資３至４億美元

﹡星展香港推出即時提高信用額服務

﹡首控集團（０１２６９）主要股東增持７１﹒２萬股

﹡舜宇（０２３８２）料全球智能手機今年出貨量跌１３％

﹡匯控（００００５）捲電影投資案，面臨１３億英鎊索償；匯控推進削減成

本，目標２０２２年數碼銀行用戶倍增

﹡澳洲成峰高教（０１７５２）計劃七個月內購回額外２％股權

﹡錦江資本（０２００６）向附屬財務公司增資近６﹒６億元人民幣

﹡錦勝集團（００７９４）以２１８８萬元人民幣收購製紙機器及辦公室設備

﹡環能國際（０１１０２）今早停牌，盈信（０００１５）停牌待刊發內幕消

息

﹡耀萊集團（００９７０）按二供一認購逾９００萬股Ｂ＆Ｏ供股股份

﹡杉杉品牌（０１７４９）委任駱葉飛為主席



《國企紅籌》﹡津創環保（０１０６５）擬轉讓天津國際機械２７﹒５％股權



《神州民企》﹡國美零售（００４９３）、國美金融科技（００６２８）黃光裕獲假釋出獄

﹡樂遊科技控股（０１０８９）終止與太裕合作開發新遊戲



《中國要聞》﹡茅台集團與網易達成合作，提升數字運營能力

﹡獐子島被罰６０萬，董事長獲終身市場禁入懲罰並辭職

﹡海普瑞藥業孖展３９億元，超購近８倍

﹡內地首部《網絡直播營銷行為規範》７月１日起實施

﹡西雙版納發生沉船事件２４人落水，１死６失蹤

﹡武漢表示通過數字經濟方案，鼓勵企業拔尖獎勵高達千萬

﹡新疆和田地區於田縣今晨發生６﹒４級地震

﹡龍頭紙企對文化紙、銅版紙提價，幅度約每噸２００元

﹡人行表示首季銀行辦理非現金支付業務及金額同比均跌；繼續推動信用評級

市場對內對外開放

﹡中印舉行邊境事務磋商和協調工作機制會議

﹡北京表示約２９８７人搶一個普通小客車指標，創新高；北京一中院裁定對

黃光裕予以假釋

﹡易綱稱已啟動修訂《反洗錢法》，納入金融委議事日程

﹡海關表示中國５月自沙特原油進口量近倍增，至紀錄高位

﹡國家電網進軍西拔牙語國家，成功收購智利切昆塔集團

﹡小紅唇姜志熹稱科技賦能國貨美妝，疫情影響不大；整合全球優質供應鏈，

用跨境思路做國貨

﹡武漢出台恢復經濟措施，推進土地供應降地價成本

﹡李克強稱用改革拓就業渠道，完善鄉村醫生等職業資格；進一步壓縮企業開

辦時間，規範行業協會收費

﹡蓬佩奧稱歐美須共同抵制中國，將建立對話安排



《其他消息》﹡陳方安生稱退下政治工作，冀年輕人繼續守護核心價值

﹡創新科技署表示增撥１０億元推行「遙距營商計劃」

﹡政府再度委任行政長官創新及策略發展顧問團成員

﹡海洋公園委任陳善瑜為行政總裁，歡迎劉鳴煒出任董事局主席

﹡金管局表示首季銀行業資產質素仍穩健，未來幾季或轉差

﹡黃偉綸稱有信心全年私樓供應量接近９０００伙

﹡政府下季以招標形式推兩幅住宅地，僅涉１６０伙；政府下季以「雙信封制

」招標推售中環新海濱商業用地

﹡美國販運人口報告列香港入觀察名單，港府強烈反對

﹡匯豐收緊按揭，細額貸款加息０﹒１厘

﹡內衣名牌Ｖｉｃｔｏｒｉａ’ｓ Ｓｅｃｒｅｔ撤離港

﹡稅務部門發布新版稅收優惠政策指引，促脫貧攻堅

﹡職家庭津貼金下月起調高，四人家庭最高增逾三成至４２００元

﹡往返中環紅磡渡輪服務本周日起投入服務，成人票價每程９元

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒２１％，創３０周新高



《國安立法》﹡梁愛詩稱港區國安法很大機會月底表決通過

﹡新聞行政人員協會強烈要求公開港區國安法草案條文

﹡聯合國前人權事務高級官員呼籲委任香港特使

﹡譚惠珠稱本港對國安案件管轄無話語權，條文肯定強硬

﹡楊潤雄稱立法後需向學生介紹國安法重要性和條文



《新冠肺炎》﹡本港新增三宗輸入確診個案，兩人由巴基斯坦返港

﹡中國首個新冠ｍＲＮＡ疫苗獲批開展臨床試驗

﹡中國科研團隊發現高效抗體，可作新冠藥物研發新靶標

﹡本港錄第７宗死亡個案，死者從菲律賓返港

﹡林鄭月娥稱計劃將每日新冠病毒檢測量增至７０００個；林鄭公布下周起向

每戶派發十個即棄口罩

﹡迪拜滯港旅客送檢疫中心，專家指或造成防疫漏洞

﹡旅發局表示本地遊旅遊氣泡，旅發局重點推廣

﹡惠譽表示中資壽險公司受疫情影響將面臨更高資產風險

﹡檢疫電子手環，應用只花了一周時間研發

﹡警方回覆區議員：禁止七一集會及反對遊行

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