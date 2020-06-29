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即市新聞

29/06/2020 07:50

《油金掠影》美國單日新增病例創新高，油價下挫，金價收復失地

　　《經濟通通訊社２９日專訊》油價因中美新冠新增病例增加及美國原油庫存處於創紀錄高位
而走低，周五（２６日）油價低收。
　　布蘭特原油下滑０﹒０３美元報４０﹒９１美元，全周下跌１％。美國原油下跌０﹒２３美
元報３８﹒４９美元，全周下跌１﹒６％。
　　美國人口最多的三個州，加州、德州和佛羅里達州新增病例數均急劇上升。周五，德州州長
更宣布經濟重啟計劃暫停，並暫停州內大多數酒吧營業。
　　油價早段曾受到交通流量增加而提振，惟擔心新增病例激增或會影響美國經濟重啟而急回吐

　　另外政府數據顯示，美國煉廠目前的產能利用率接近７５％。

＊十年期美債收益率跌至６月初以來最低＊

　　新冠疫情仍在全球蔓延，美國單日新增病例創紀錄高，避險情緒激增，金價周五上漲並收復
此前失地。現貨金上升０﹒３％，報１７６７﹒２８美元。美國黃金期貨收漲０﹒５％，至１７
８０﹒３０美元。
　　目前全球累計確診病例已超過９６２萬例，美國單日新增病例更創紀錄，美股主要指數急挫
，十年期美債收益率跌至６月初以來最低，不過因美元吸納部分買盤而限制金價漲幅。
　　其他貴金屬，鈀金升１﹒５％，報１８６９﹒２４美元，但周線料將創近兩個月來最大單周
跌幅。鉑金下滑１﹒４％，至７９２﹒６０美元。白銀軟０﹒３％，報１７﹒８２美元。（ｆｚ

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