《華爾街內望》受累疫情美部分地區再施限制，美三大股指挫逾２％

《經濟通通訊社２９日專訊》美國三大主要要股指上周五（２６日）急挫逾２％，因美國幾

個州為應對新冠肺炎新增病例激增而實施商業限制措施。



＊受累疫情轉差，美三大股指挫逾２％＊



美國一些最初沒有受到新冠疫情嚴重打擊的州，或者提前解除限制措施的州，目前新增病例

正在激增。上周五，德克薩斯州和佛羅里達州下令酒吧再次暫停營業。

金融股板塊在標普５００指數中跌幅最大。標普５００銀行股重挫６﹒１％，因聯儲局上周

四（２５日）宣布將限制大型銀行派發股息並禁止回購股份，該項措施將至少持續至第四季。

道瓊斯工業指數收跌７３０﹒０５點或２﹒８４％，報２５０１５﹒５５點；標普５００指

數收市下滑７４﹒７１點或２﹒４２％，報３００９﹒０５點；納斯達克指數低收２５９﹒７８

點或２﹒５９％，報９７５７﹒２２點。

上周，標普５００指數下跌２﹒８７％，道指挫３﹒３１％，納指下滑１﹒８７％。



＊Ｆａｃｅｂｏｏｋ重挫拖累標普５００＊



Ｆａｃｅｂｏｏｋ重挫８﹒３％，拖累標普５００指數，此前聯合利華和威瑞森通訊加入廣

告抵制行動，指責Ｆａｃｅｂｏｏｋ在阻止其平台上的仇恨言論方面做得不足夠。

耐克急跌７﹒６％，因該公司意料之外錄得季度虧損，受疫情影響導致門店關門。



＊避險資金買債，債息跌至本月頭以來低＊



美國國債孳息率上周五下跌，受累新冠肺炎疫情轉差，引發避險資金買債。指標１０年期公

債收益率下跌３﹒３個基點，至０﹒６４％，為６月１日以來最低。（ｈｏ）

