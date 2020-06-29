【新冠肺炎】全球新冠病毒感染人數破千萬，逾５０萬人死

《經濟通通訊社２９日專訊》據美國約翰霍普金斯大學統計，全球累積突破１０００萬人確

診感染新型冠狀病毒，逾５０萬人死亡。其中美國確診個案佔全球最多，破２５４萬宗，死亡人

數突破１２﹒５萬；排第二至第四的是巴西、俄羅斯及印度。

美國加州解封後部份地區急劇疫情捲土重來，州長紐瑟姆周日（２８日）下令七個縣的酒吧

即時重新關閉，並呼籲另外八縣也發出類似禁令。受酒吧關門令影響的包括洛杉磯、德州和佛羅

里達州等９個地區上周五（２６日）亦先後下令酒吧停業。（ｎｓ）

