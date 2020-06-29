【企業盈警】中國卓銀（０８０３９）料全年虧損３５００萬元

《經濟通通訊社２９日專訊》中國卓銀（０８０３９）公布，集團預期截至２０２０年３月

３１日止年度將錄得公司擁有人應佔虧損約３５００萬元。虧損乃主要由於因經濟狀況惡化，尤

其是於２０１９冠狀病毒病爆發後當前財政年度的第四季度，導致本年度錄得應收貸款之撇銷及

分佔聯營公司虧損。此外，集團於處理指稱債券證明及法定要求償債書時招致額外法律費用。最

後，集團就於上一年完成作維修及維護用途的一個項目於保修期內產生額外直接成本。（ｆｚ）

