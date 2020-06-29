【企業盈警】Ｔｏｐ　Ｓｔａｎｄａｒｄ料全年錄得虧損

《經濟通通訊社２９日專訊》Ｔｏｐ Ｓｔａｎｄａｒｄ（０８５１０）公布，集團預期於

截至２０２０年３月３１日止年度錄得淨虧損。集團於報告期間的淨額虧損主要歸因

於本報告期間期由於市場氣氛持續疲弱以及新型冠狀病毒肺炎疫情（「ＣＯＶＩＤ－１９」）爆

發而導致若干餐廳收入較２０１９年３月３１日止年度減少超過２０％。此外，於報告期間的虧

損淨額部分歸因於使用權資產及物業及設備減值為超過５０００萬元。（ｆｚ）

