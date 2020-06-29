  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/06/2020 09:21

《新股掛牌》康基醫療首掛報２５﹒９元，較招股價高近８７％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》康基醫療（０９９９７）本日主板掛牌，首掛開報２５﹒９元
，較上市價１３﹒８８元大幅高出８６﹒６％。一手５００股，每手帳面賺６０１０元。
　　康基醫療公開發售部分獲得超額認購９８８﹒２２倍，一手中籤率９％，認購９０手才穩奪
一手。每股發售價１３﹒８８元，為招股價範圍上限。（ｆｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道26/06/2020
【賣地計劃】政府下季推兩住宅地僅涉160伙　中環商業地王招標
生財有道26/06/2020
《股市一周》中美關係路仍崎嶇且美國疫情反彈　港股全周跌93點
生財有道26/06/2020
《嚟緊炒D乜》滔搏現金流健康且運動大賽復辦　8.5元吸納為佳
生財有道26/06/2020
《Make Money》一萬蚊，點樣保本又增值？保守的你…GO！
FOCUS26/06/2020
【FOCUS】聯儲「制水」美銀派息　傳統「穩贏」投資思變
生財有道26/06/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：瑞聲可繼續反覆向上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金