港區國安法審議在即，港股期結日受壓半日跌３９０點報２４１５９

《經濟通通訊社２９日專訊》美國多個州份的新冠肺炎個案急升，需要再度暫停商業活動，

加上聯儲局限制銀行業回購及派息，美股上周五（２６日）顯著向下，三大主要指數都跌超過２

％。港股上周五挫逾二百點，今日期結日進一步向下。恆指高開７７點，報２４６２７，不過全

國人大常委會會議昨日在北京召開，「港區國安法」料最快明天表決通過及隨即落實，加上內地

股市於端午節假期後復市表現偏軟，港股隨即掉頭向下，一舉失守１０天（約２４４６２點）及

２０天線（約２４４７３點）。最多曾跌４００點，低見２４１４９點，半日收報２４１５９，

下跌３９０點或下跌１﹒５９％，主板成交７８７﹒００億元。國企指數報９７１１，下跌１４

１點或下跌１﹒４４％。

內地股市假後今日復市，半日收跌，上證綜合指數報２９５８，下跌２１點或下跌０﹒７１

％，成交１８５０﹒７０億元人民幣。深證成份指數報１１７４３，下跌６９點或下跌０﹒５９

％，成交２６８９﹒９３億元人民幣。

藍籌股方面，重磅股騰訊（００７００）半日收跌０﹒３７％，報４８３﹒２元；匯控（０

０００５）下跌１﹒９１％，報３６元；港交所（００３８８）跌０﹒６９％，報３１７﹒２元

；友邦保險（０１２９９）跌３﹒６４％，報７１﹒４元；中移動（００９４１）下跌３％，報

５１﹒８元；建行（００９３９）逆市升０﹒９７％，報６﹒２３元。５０隻藍籌股當中，僅建

行及中國神華（０１０８８）錄得升幅。中國神華升０﹒１７％，報１２﹒０８元。



＊本地地產及消費股受壓，六福逆市升近３％＊



傳人大常委將審議港區國安法，市場憂慮社會事件升溫，本地地產股受壓，新地（０００１

６）跌１﹒９５％，報９７﹒８元；九置（０１９９７）瀉４﹒１４％，報３５﹒９元；新世界

發展（０００１７）（並行交易編號：０２９０９）挫４﹒４４％，報３６﹒６元；恆地（００

０１２）走低１﹒８６％，報２９﹒０５元；太古地產（０１９７２）挫３﹒３３％，報１９﹒

１４元；母企太古Ａ（０００１９）挫５﹒０１％，報４０﹒７５元；希慎（０００１４）料上

半年業績見紅，跌２﹒７９％，報２４﹒３５元。

ＡＴＭＸ股下跌，阿里巴巴（０９９８８）跌２﹒７％，報２０８﹒８元；美團點評（０３

６９０）失１７０元關，跌３﹒８４％，報１６８元；小米（０１８１０）跌２﹒５５％，報１

２﹒９８元。

消費股方面，莎莎（００１７８）挫４﹒７２％，報１﹒２１元；周大福（０１９２９）跌

１﹒６％，報７﹒３８元；利福國際（０１２１２）軟０﹒９４％，報６﹒３１元。六福集團（

００５９０）公布，截至今年３月底止年度純利８﹒６６億元，按年跌４２％。花旗於六福公布

業績後發表報告，認為業績比估計勁，升目標價１４﹒６％至１８﹒１元。六福半日升２﹒７９

％，報１６﹒２２元。



＊傳向商業銀行發券商牌照，券商股領跌＊



近日有內地傳媒引述消息指，中證監計劃向商業銀行發放券商牌照，或將從幾大商業銀行中

選取至少兩家試點銀行。海通證券（０６８３７）跌４﹒５６％，報６﹒０７元；中信証券（０

６０３０）下跌４﹒７１％，報１４﹒４４元；中國銀河（０６８８１）挫５﹒７６％，報４﹒

０９元；華泰（０６８８６）跌４﹒３％，報１２﹒４６元；中信建投（０６０６６）跌３﹒８

２％，報８﹒５６元。

大市下跌，加上憂慮疫情第二波，濠賭股向下，其中藍籌股銀娛（０００２７）跌３﹒１７

％，報５０﹒３５元；金沙中國（０１９２８）跌３﹒３９％，報２９﹒９５元；美高梅（０２

２８２）跌２﹒８％，報９﹒３８元；永利澳門（０１１２８）跌４﹒５９％，報１２﹒９元；

澳博控股（００８８０）跌３﹒６４％，報８﹒４８元；新濠國際（００２００）跌４﹒０３％

，報１４﹒７６元。

新股方面，康基醫療（０９９９７）及海吉亞醫療（０６０７８）齊齊逆市上升，其中超額

認購約９８８倍的康基醫療初段曾較招股價高逾９２％，升至２６﹒７元，其後略為收窄，半日

收報２６﹒１５元，較招股價１３﹒８８元高８８﹒４％，１手帳面賺６１３５元。超額認購近

６０８倍的海吉亞醫療初段一度高見２７﹒７元，之後升幅收窄，半日報２５﹒８５元，較招股

價１８﹒５元高３９﹒７％，１手帳面賺１４７０元。（ｃａ）

