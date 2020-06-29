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29/06/2020 16:12

【新股掛牌】康基醫療收報２７﹒６元，每手帳面賺６８６０元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》醫療器械公司康基醫療（０９９９７）今日首掛，收報２７﹒
６元，較招股價１３﹒８８元高出９８﹒８％；成交約１﹒２７億股，涉資３３﹒０８億元。一
手５００股，不考慮交易費用，每手帳面賺６８６０元。
　　該股開報２５﹒９元，較招股價大幅高出８６﹒６％，及後曾高見２７﹒８元。（ｊｃ）

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