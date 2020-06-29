【新股掛牌】康基醫療收報２７﹒６元，每手帳面賺６８６０元

《經濟通通訊社２９日專訊》醫療器械公司康基醫療（０９９９７）今日首掛，收報２７﹒

６元，較招股價１３﹒８８元高出９８﹒８％；成交約１﹒２７億股，涉資３３﹒０８億元。一

手５００股，不考慮交易費用，每手帳面賺６８６０元。

該股開報２５﹒９元，較招股價大幅高出８６﹒６％，及後曾高見２７﹒８元。（ｊｃ）

