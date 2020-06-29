港股高開７７點報２４６２７點，國指升３５點

《經濟通通訊社２９日專訊》上周五（２６日）美股急挫逾２％，主要美國多個州的新冠肺

炎個案急升，幾個州份實施商業限制措施所影響。亞洲股市今早普遍低走，日經現低走３５４點

，首爾指數低走２０點，港股方面今早則高開７７點，中信股份（００２６７）開高２﹒７％，

為開市表現佳藍籌；平保（０２３１８）同樣高開２﹒１％。部分銀行股低走，恆生銀行（００

０１１）低開１﹒８１％，為開市表現最差藍籌。恆生指數報２４６２７點，升７７點或升０﹒

３２％，主板成交４７﹒４２億元。國企指數報９８８８點，升３５點或升０﹒３６％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４１％，報３６﹒８５元；港交所（００３８８）

跌０﹒４４％，報３１８元；騰訊（００７００）跌０﹒８２％，報４８１元；中移動（００９

４１）跌０﹒１９％，報５３﹒３元；友邦保險（０１２９９）升１﹒０８％，報７４﹒９元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中信股份（００２６７） ７﹒５６元 升２﹒７２％

中國平安（０２３１８） ８０﹒００元 升２﹒１１％

信和置業（０００８３） ９﹒８４元 升１﹒６５％

碧桂園 （０２００７） ９﹒９４元 升１﹒６４％

中海油 （００８８３） ８﹒８３元 升１﹒４９％



華潤置地（０１１０９） ３０﹒６０元 升１﹒４９％

中生製藥（０１１７７） １４﹒８０元 升１﹒３７％

蒙牛乳業（０２３１９） ３０﹒４０元 升１﹒３３％

友邦保險（０１２９９） ７４﹒９０元 升１﹒０８％

恆基地產（０００１２） ２９﹒９０元 升１﹒０１％

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（ｕｌ）

