《盤後部署》期結日港股跌逾二百點，料明日現短線反彈

《經濟通通訊社２９日專訊》美國多個州份新冠病毒感染個案上升，令商業活動暫停，拖累

美股表現；港股方面今日呈高開低走格局，全國人大常委會會議昨日在北京召開，「港區國安法

」料最快明天表決通過及隨即落實，港股跌幅一度擴大，低見２４１４８點，重磅股友邦（０１

２９９）、匯控（００００５）跌約２％，拖累大市氣氛；電訊股持續捱沽，聯通（００７６２

）跌近３％，中移動（００９４１）跌近３％，最終恆指收報２４３０１點，跌２４８點或跌１

﹒０１％，主板成交１３３０﹒１９億元。國企指數報９７５７點，跌９５點或跌０﹒９７％。

內地股市同樣走弱，上證綜指報２９６１點，跌１８點或跌０﹒６１％；深證成指報１１７

５２點，跌６１或跌０﹒５２％。兩市合共成交７１６２﹒６６億元。



＊大摩指二次疫情無礙經濟反彈＊



大行大摩發表研究報告指出，雖然新冠肺炎出現二次反彈，投資者普遍擔心會否再度影響經

濟，但大摩認為影響不大，該行認為，全球經濟預計在一年後可以恢復到疫情之前，而發達國家

則需要兩年。該行指出，失業人數增多並不會壓抑消費復甦，並指各國不採取嚴格措施，只採用

社區隔離、部分封鎖社區控制疫情爆發的話，有理由相信經濟能夠保持復甦。

韓國央行今日發表研究報告指出，因應疫情關係，預料韓國經濟增速下降程度將會進一步加

大，報告指疫情令經濟結構出現變化，資本及勞動投入不足，不過信息技術可以抵銷相關負面效

應；從中長期來看，低學歷勞工恢復就業速度會緩慢，令到收入分配出現兩極化情況。另外，數

字經濟將擴大至娛樂、教育、醫療等，相信各國政府將積極投資。



＊「七翻身」料好開始，新經股主導＊



港股期結日曾回吐四百點，貼近二萬四位置，相信明日有短線反彈跡象。進入「七翻身」月

份，相信會有好開始，而港股經歷調整後，跌至二萬四已經濟反映疫情及經濟衰退等因素，而本

輪「開車」股份相信繼續由新經濟股主導，除此之外，晶片股將成為市場焦點，中芯國際（００

９８１）成交逾５０億元，佔主板成交近半成。北水此前積極撈貨，相信會成為短線炒作對象。

（ｕｌ）

