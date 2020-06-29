《異動股》中芯國際（００９８１）高開破頂後倒跌，現軟逾１％

《經濟通通訊社２９日專訊》中芯國際（００９８１）現價跌１﹒４％，報２８﹒２元；成

交約１７９９萬股，涉資５﹒０７億元。

股份今早高開２８﹒８５元，創下上市新高，惟隨後立即倒跌，盤中低見２７﹒２元。

興業證券早前發表研究報告，將中芯目標價提升至３０﹒９２港元，維持「審慎增持」評級

。

現時，恆生指數報２４３８５點，跌１６４點或跌０﹒６７％，主板成交１３２﹒１０億元

。國企指數報９７９２點，跌６０點或跌０﹒６２％。

上證綜合指數報２９６４點，跌１５點或跌０﹒５２％，成交３４１﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１１７５５點，跌５８點或跌０﹒４９％，成交４７９﹒１８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際（００９８１） ２８﹒２００元 跌１﹒４０％

華大科技（０００８５） ０﹒９５０元 跌１﹒０４％

ＡＳＭ太平洋（００５２２）８３﹒２５０元 跌０﹒４２％

華虹半導體（０１３４７） ２７﹒４００元 跌０﹒７２％

上海復旦（０１３８５） ９﹒２８０元 升０﹒３２％

康特隆 （０１９１２） ３﹒２３０元 跌０﹒３１％

海亮國際（０２３３６） ０﹒２２２元 跌０﹒４５％

晶門科技（０２８７８） ０﹒２３２元 跌１﹒６９％

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（ｕｌ）

