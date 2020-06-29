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即市新聞

29/06/2020 09:37

《異動股》中芯國際（００９８１）高開破頂後倒跌，現軟逾１％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中芯國際（００９８１）現價跌１﹒４％，報２８﹒２元；成
交約１７９９萬股，涉資５﹒０７億元。
　　股份今早高開２８﹒８５元，創下上市新高，惟隨後立即倒跌，盤中低見２７﹒２元。
　　興業證券早前發表研究報告，將中芯目標價提升至３０﹒９２港元，維持「審慎增持」評級

　　現時，恆生指數報２４３８５點，跌１６４點或跌０﹒６７％，主板成交１３２﹒１０億元
。國企指數報９７９２點，跌６０點或跌０﹒６２％。
　　上證綜合指數報２９６４點，跌１５點或跌０﹒５２％，成交３４１﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１１７５５點，跌５８點或跌０﹒４９％，成交４７９﹒１８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際（００９８１）　　２８﹒２００元　　　跌１﹒４０％
　　華大科技（０００８５）　　　０﹒９５０元　　　跌１﹒０４％
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）８３﹒２５０元　　　跌０﹒４２％
　　華虹半導體（０１３４７）　２７﹒４００元　　　跌０﹒７２％
　　上海復旦（０１３８５）　　　９﹒２８０元　　　升０﹒３２％
　　康特隆　（０１９１２）　　　３﹒２３０元　　　跌０﹒３１％
　　海亮國際（０２３３６）　　　０﹒２２２元　　　跌０﹒４５％
　　晶門科技（０２８７８）　　　０﹒２３２元　　　跌１﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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