【國安立法】報道：港區國安法倘通過，日本將向中方表「遺憾」

香港局勢同時掀動中日關係，日本《讀賣新聞》周日（２８日）報道，全國人大常委會一旦

通過港區國安法草案，日本政府將向中方表達「遺憾」，是僅次於「譴責」的第二嚴厲外交表態

。

另外，日本外務省消息人士透露，日本擬與美國進行緊密合作，要求中國保持克制。

《香港經濟日報》（ｚｚ）

