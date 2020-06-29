【國安立法】陳茂波：已評估美國或制裁，有應變預案

財政司司長陳茂波指，美國藉港區國安立法挑起所謂的制裁，但他指港府已對此全面評估，

也做了相關應變預案。他強調，在大是大非問題上，港府責無旁貸，亦義無反顧。

陳茂波昨（２８日）以「邁向新階段」為題發表網誌，提及穩定社會環境則有利於營商、投

資和生活。

他指出，種種情況均可顯示，本港持續有資金淨流入，市場的流動性非常充裕。

陳茂波認為，香港在維護國家安全的制度缺口即將可以封堵，為國家安全和香港社會的穩定

，提供法律上的相關保障。《香港經濟日報》

