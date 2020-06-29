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29/06/2020 09:55

【國安立法】傳美制裁中國官員數目僅「個位數字」

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國國務卿蓬佩奧上周五（２６日）宣布，向剝奪香港自治的
中國官員實施簽證限制，當局至今未曾公布名單。
　　據跟進國家安全及外交議題的彭博專欄作家Ｅｌｉ　Ｌａｋｅ引述美國國務院官員消息指，
是次措施會對破壞中英聯合聲明的現任及前任中國官員實施簽證限制，但國務院不會公布相關官
員的身份，以及所涉人數。據美國官員透露，受影響人數僅「個位數字」，相關人士的家人亦將
會被限制入境美國。（ｈｌ）（ｚｚ）

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