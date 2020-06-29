【中概焦點】匯豐私人銀行料下半年港股復甦，受中概股回流支持

《經濟通通訊社２９日專訊》匯豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲表示，雖然下半年

對香港股票維持中性看法，但預期下半年港股估值將有望復甦，原因是香港在疫情防控成效顯著

，下半年經濟活動料會陸續恢復，而香港零售及旅遊業亦有望受惠於環球逐步解封旅遊限制措施

，加上港府推出歷來大規模財稅政策，預期成效將於未來１２個月內浮現。



＊港股下半年再大跌機會不大，中概股回流成支持因素＊



她解釋，目前港股市帳率僅約１倍，市盈率更低於１１倍，大幅跑輸亞洲區內，因此下半年

港股再大跌機會不大。儘管「港版國安法」等政治不明朗因素或會增加市場短期憂慮，但股市是

反映企業盈利展望，而中資企業盈利佔港股約５５％，其盈利復甦動力主要來自疫情防控及經濟

活動復甦等，加上港股具較多結構性增長板塊，亦不太受政治因素所影響。

她續指，政治不明朗將驅動中概股加快回流香港上市，料會帶來新資金流入及新投資機會，

有利鞏固香港作為中國新經濟股份首選上市之地點，反而可成為港股支持因素。



＊內地存款利率仍有下調空間，料內銀表現仍穩健＊



該行北亞首席市場策略師何偉華稱，隨著消費習慣改變，認為數碼投資為長期投資主題，惟

近期科網股已有一定反彈，但因此需審慎選股，建議聚焦優質股及估值合理的股份。

何偉華又指出，儘管中國政府要求內銀今年需犧牲利潤，以刺激經濟，但市場仍望觀政策會

如何落實。雖然減息或會減少內銀利息收入，但預期中國今年存款利率仍有下調空間，在債息及

存息齊跌下，預期對內銀息差影響不大，相信大型內銀股表現亦穩健。（ｙｗ）

