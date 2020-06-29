【紓困措施】鄭若驊丈夫旗下安樂工程，領取２４７４萬保就業補貼

《經濟通通訊社２９日專訊》政府公布第二批保就業名單，當中逾３﹒３萬名僱主獲６５億
元工資補貼，其中律政司司長鄭若驊丈夫潘樂淘旗下的安樂機電設備工程有限公司，領取補貼金
額逾２４７４萬元，涉及９４１名僱員。
其他上市公司包括六福集團（００５９０）領取約４３６７萬元資助，涉及１４９３名員工
，東瀛遊（０６８８２）獲發１３﹒５萬元，涉５名員工，而旗下的東瀛遊旅行社則獲發
１１８９萬元，涉５１９名員工。（ｂｉ）
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