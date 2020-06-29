  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/06/2020 16:23

【紓困措施】鄭若驊丈夫旗下安樂工程，領取２４７４萬保就業補貼

　　《經濟通通訊社２９日專訊》政府公布第二批保就業名單，當中逾３﹒３萬名僱主獲６５億
元工資補貼，其中律政司司長鄭若驊丈夫潘樂淘旗下的安樂機電設備工程有限公司，領取補貼金
額逾２４７４萬元，涉及９４１名僱員。
　　其他上市公司包括六福集團（００５９０）領取約４３６７萬元資助，涉及１４９３名員工
，東瀛遊（０６８８２）獲發１３﹒５萬元，涉５名員工，而旗下的東瀛遊旅行社則獲發
１１８９萬元，涉５１９名員工。（ｂｉ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事29/06/2020
《神州經脈》國安法草案表決稿提交審議　中美關係再緊繃股匯齊跌
生財有道29/06/2020
《經濟不停學》LPR？MLF？神州金融術語大解構！
FOCUS29/06/2020
【FOCUS】侵侵民調大落後　華爾街開計拜登風險
生財有道29/06/2020
《開市Good　Morning》溫傑：康基醫療短炒者即日可走
生財有道26/06/2020
【賣地計劃】政府下季推兩住宅地僅涉160伙　中環商業地王招標
生財有道26/06/2020
《股市一周》中美關係路仍崎嶇且美國疫情反彈　港股全周跌93點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金