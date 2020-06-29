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29/06/2020 16:30

《本港經濟》５月出口按年跌７﹒４％遜預期，進口跌１２﹒３％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》政府統計處公布，本港出口連跌三個月，５月份整體出口貨值
為３１７６億元，按年下跌７﹒４％，比４月跌３﹒７％及市場預測跌５﹒５％為差。同時，５
月份商品進口貨值為３３１３億元，按年下跌１２﹒３％，亦比４月份跌６﹒７％及市場預估跌
８﹒５％遜色。今年５月，本港錄得有形貿易逆差１３７億元，相等於商品進口貨值的
４﹒１％。市場本來估計，５月貿易逆差約２００億元。

＊首五個月商品出口貨值按年跌８％＊

　　今年首五個月的商品整體出口貨值按年下跌８％。同時，商品進口貨值下跌９﹒８％，期內
錄得有形貿易逆差１４１７億元，相等於商品進口貨值的８﹒９％。
　　今年５月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌４﹒６％。此地區內，輸往大部分主要目的
地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是菲律賓（跌４５﹒５％）、印度（跌３７﹒９％）、新加坡
（跌２９﹒０％）和韓國（跌１８﹒４％）。另一方面，輸往台灣和中國內地（內地）的整體出
口貨值則錄得升幅，分別上升１６﹒６％和０﹒３％。
　　除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國
（跌２７﹒３％）、美國（跌１４﹒４％）和德國（跌１２﹒９％）。
　　今年首五個月，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得跌幅，尤其是美國（跌
２４﹒２％）、印度（跌２３﹒１％）、德國（跌２２﹒４％）和新加坡（跌２０﹒８％）。然
而，輸往台灣和內地的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升８﹒６％和１％。

＊４、５月出口貨值跌幅比首季收窄＊

　政府發言人表示，隨著環球需求不振令區內貿易往來疲弱，５月份商品出口貨值的按年跌幅擴
大至７﹒４％。輸往內地出口的增長顯著減慢，輸往許多其他主要市場的出口則繼續錄得不同程
度的跌幅。４月及５月合計，商品出口貨值按年下跌５﹒７％，較第一季９﹒７％的跌幅收窄。
　　
　　發言人指，展望未來，香港的出口表現短期內將繼續受壓。２０１９冠狀病毒病疫情在世界
各地持續蔓延仍然是全球經濟的主要威脅。中美政經關係的發展亦須關注。政府會繼續密切留意
情況。（ｃｌ）

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