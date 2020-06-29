【理財通】人行聯同港澳金管局公布開展「跨境理財通」業務試點

《經濟通通訊社２９日專訊》中國人民銀行、香港金管局、澳門金管局決定在粵港澳大灣區

開展「跨境理財通」業務試點，正式啟動時間和實施細則將另行規定。

「跨境理財通」指粵港澳大灣區居民個人跨境投資粵港澳大灣區銀行銷售的理財產品，按照

購買主體身份可分為「南向通」和「北向通」。「南向通」指粵港澳大灣區內地居民通過在港澳

銀行開立投資專戶，購買港澳地區銀行銷售的合資格投資產品；而「北向通」指港澳地區居民通

過在粵港澳大灣區內地銀行開立投資專戶，購買內地銀行銷售的合資格理財產品。

「北向通」和「南向通」投資者資格條件、投資方式、投資產品範圍、投資者權益保護和糾

紛處理等由人行、銀保監會、證監會、外匯局、香港金管局、香港證監會、澳門金管局商議確定

。「北向通」和「南向通」業務資金通過帳戶一一綁定實現閉環匯劃和封閉管理，使用範圍僅限

於購買合資格的投資產品。資金匯劃使用人民幣跨境結算，資金兌換在離岸市場完成。對「北向

通」和「南向通」跨境資金流動實行總額度和單個投資者額度管理，總額度通過宏觀審慎系數動

態調節。

公告提到，港澳與內地相關監管機構將各自採取所有必要措施，確保雙方以保障投資者利益

為目的，在「跨境理財通」下建立有效機制，按屬地管理原則及時應對出現的違法違規行為。港

澳與內地相關監管機構將簽訂監管合作備忘錄，建立健全監管合作安排和聯絡協商機制，保護投

資者利益和建立公平交易秩序。

公告指，在完成相關規則和系統建設後，正式啟動「跨境理財通」試點業務。（ｂｉ）

