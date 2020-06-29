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29/06/2020 17:25

【理財通】林鄭月娥：開展理財通突顯國家作為香港的堅實後盾

　　《經濟通通訊社２９日專訊》特區政府歡迎中國人民銀行、香港金管局及澳門金管局發出聯
合公告，決定在粵港澳大灣區開展雙向跨境理財通業務試點，讓包括香港、澳門和廣東省內九市
居民可在粵港澳大灣區跨境投資區內銀行銷售的理財產品。
　　理財通是粵港澳大灣區金融發展的一項重大舉措，標誌著粵港澳金融市場互聯互通的另一個
里程碑。根據聯合公告，港澳與內地相關監管機構將商議確定相關的實施細則，包括投資者資格
條件、投資方式、投資產品範圍、投資者權益保護和糾紛處理等。理財通的正式啟動時間和實施
細則將另行規定。

＊林鄭：開展理財通突顯國家作為香港堅實後盾＊

　　行政長官林鄭月娥表示，衷心感謝領導小組的支持，以及人民銀行、中國銀行保險監督管理
委員會、中國證券監督管理委員會和澳門金管局的共同努力，讓這項重要措施得以落實，促進大
灣區的金融合作和發展。
　　她補充說，開展理財通充分展示中央對大灣區金融發展的高度重視和支持，突顯國家作為香
港的堅實後盾，香港繼續在國家經濟發展和金融市場對外開放中擔當引領的角色。而國家安全立
法，將會讓香港恢復穩定、法治和良好的營商環境，確保投資者信心，進一步鞏固和提升香港國
際金融中心的地位。

＊陳茂波：理財通鞏固香港作為全球離岸人幣業務樞紐地位＊

　　財政司司長陳茂波表示，理財通為香港整個金融產業鏈以至其他專業服務範疇帶來龐大商機
，為三地金融業界開拓更廣闊的市場，也為大灣區居民提供更多理財產品的選擇，促進人民幣跨
境流通和使用，進一步鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。
　　他又指，理財通為國際金融機構提供更大誘因，為立足香港並投放更多資源，以服務大灣區
城市的大量投資者，強化香港作為國際資產管理中心以及資金進出內地重要橋樑的角色。
　　金管局會與內地和澳門相關機構緊密聯繫，推進各項準備工作，以盡早確定理財通的正式啟
動時間和實施細則。（ｂｉ）

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