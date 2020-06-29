【夜期時段】７月期指報２４１２１點，升６１點，低水１８０點

《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，７月期指在夜期時段開市報２４０７７點，升
１７點，低水２２４點，最新報２４１２１點，升６１點，低水１８０點，合約成交６７０張。
７月國指期貨在夜期時段開市報９６３４點，升１７點，低水１２４點，最新報９６４３點
，升２６點，低水１１５點，合約成交３３８張。
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