【夜期時段】７月期指報２４１２１點，升６１點，低水１８０點

《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，７月期指在夜期時段開市報２４０７７點，升

１７點，低水２２４點，最新報２４１２１點，升６１點，低水１８０點，合約成交６７０張。

７月國指期貨在夜期時段開市報９６３４點，升１７點，低水１２４點，最新報９６４３點

，升２６點，低水１１５點，合約成交３３８張。

