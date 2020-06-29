《再戰明天》料人大表決通過港區國安法，美國公布芝加哥ＰＭＩ



《經濟通通訊社２９日專訊》明日（３０日），料人大會議表決通過香港國安法，中國公布

６月製造業ＰＭＩ，美國公布６月芝加哥ＰＭＩ。



＊人大會議料表決通過香港國安法＊



在外圍重要經濟活動上，為期三天的中國十三屆全國人大常委會第二十次會議將於明日結束

，會議議程包括繼續審議香港國安法草案，香港基本法委員會副主任譚惠珠早前預料該草案有大

機會表決通過。

本港時間明晚１１：０５ｐｍ，美國聯邦儲備理事會理事布雷納德參加布魯金斯學會與密西

根大學金融、法律和政治中心主辦的研討會，主題為「多德－弗蘭克法案的十年」。

明午６：００ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹就經濟前景發表講話。

１１：００ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在國際金融協會（ＩＩＦ）通過視頻主辦

的「ＣＯＶＩＤ－１９時代中的中央銀行」討論會發表演說。

１０：００ｐｍ，英倫銀行副總裁康利夫在國際金融協會通過視頻主辦的「ＣＯＶＩＤ－

１９時代中的中央銀行」討論會發表演說。

１１：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯參加全美商業經濟協會（ＮＡＢＥ）組織的線上

系列會議。

明早１０：３０ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾在一場網路研討會發表演講。



＊中國公布６月製造業ＰＭＩ＊



在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布５月失業率，料由２﹒６％升上２﹒８％。

７：５０ａｍ，日本公布５月工業生產，年率跌幅料由１５％擴大至２３﹒１％。

９：００ａｍ，中國公布６月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５０﹒６降至５０﹒５；

非製造業採購經理人指數料維持於５３﹒６。



＊英國公布第一季國內生產總值，美國公布６月芝加哥ＰＭＩ＊



明午２：００ｐｍ，英國公布第一季國內生產總值，季率料由持平收縮至下滑２％；年率料

由１﹒１％跌至萎縮１﹒６％。

４：３０ｐｍ，香港公布５月零售銷售，年率跌幅料由３６﹒１％收窄至３１﹒９％。

５：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者物價指數，年率料由０﹒１％升上０﹒２％。

明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布４月國內生產總值，月率跌幅料田７﹒２％擴闊至

１１﹒８％；年率跌幅料由５﹒８％擴大至１６﹒９％。９：００ｐｍ，美國公布４月標普╱

０﹒５％。９：４５ｐｍ，美國公布６月芝加哥採購經理人指數，料由３２﹒３升上４４。

１０：００ｐｍ，美國公布６月經濟諮詢委員會消費者信心指數；料由８６﹒６升上９０﹒５。



＊金山工業和大快活派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：遠東發展（０００３５）、金山工業（０００４０）、

大快活集團（０００５２）、包浩斯國際（００４８３）、位元堂（００８９７）和必瘦站

（０１８３０）等。（ｈｏ）

