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29/06/2020 10:30

【新股上市】傳綠城管理招股價介乎２﹒２至３元，集資最多１４億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》外電引述銷售文件報道，內房發展商綠城中國（０３９００）
計劃分拆旗下項目管理部門綠城管理上市，擬發行４﹒７７６億股股份，每股招股價介乎２﹒２
至３港元，集資最多１４﹒３３億港元，預計７月３日定價，７月１０日掛牌。
　　報道指，該公司將引入兩名基礎投資者，包括蘇泊爾產業資本及Ｌｕｃｋｙ
　Ａｄｖｅｎｔ，分別認購１９００萬美元及８００萬美元等值股份。瑞信和德銀為該公司是次
上市聯席保薦人。（ｙｗ）

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