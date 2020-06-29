【新股上市】傳綠城管理招股價介乎２﹒２至３元，集資最多１４億

《經濟通通訊社２９日專訊》外電引述銷售文件報道，內房發展商綠城中國（０３９００）

計劃分拆旗下項目管理部門綠城管理上市，擬發行４﹒７７６億股股份，每股招股價介乎２﹒２

至３港元，集資最多１４﹒３３億港元，預計７月３日定價，７月１０日掛牌。

報道指，該公司將引入兩名基礎投資者，包括蘇泊爾產業資本及Ｌｕｃｋｙ

Ａｄｖｅｎｔ，分別認購１９００萬美元及８００萬美元等值股份。瑞信和德銀為該公司是次

上市聯席保薦人。（ｙｗ）

