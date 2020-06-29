【紓困措施】第二批保就業名單六福東瀛遊榜上有名

《經濟通通訊社２９日專訊》政府公布第二批保就業名單，當中逾３﹒３萬名僱主獲６５億
元工資補貼，涉及的上市公司包括六福集團（００５９０）領取約４３６７萬元資助，涉及
１４９３名員工，東瀛遊控股（０６８８２）獲發１３﹒５萬元，涉５名員工，而旗下的東瀛遊
旅行社則獲發１１８９萬元，涉５１９名員工。
另外，城市護衞有限公司領取約３９４４萬元資助，涉及１７０６名員工，九龍維記牛奶有
限公司領取約１２５４萬元，涉及４６３名員工。（ｂｎ）
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